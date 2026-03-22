Los periodistas Sergio Ramírez y Martin Baron, premios Ortega y Gasset 2026 de El País

Madrid – Los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, concedidos por el diario español El País, que cumple 50 años, han premiado esta edición a tres referentes morales para el periodismo: el periodista nicaragüense Sergio Ramírez, el estadounidense Martin Baron y la escritora bielorrusa y nobel de Literatura, Svetlana Alexiévich.

Según ha informado ‘El País’, el jurado del premio destaca la trayectoria de estos profesionales porque «se han hecho grandes en el periodismo y en la literatura en contra de poderes que, con diferentes tonos, eran agresivos contra quienes querían contar la verdad”.

Los tres, añade el medio, han coincidido «en el uso del periodismo como una herramienta para la defensa de los derechos humanos». «Son tres referentes morales que han sabido dar voz a la gente para, a través de pequeñas historias, contarnos lo que está ocurriendo en uno y otro lado el mundo», señala el jurado de los premios, que tienen carácter anual.

El jurado considera a Sergio Ramírez (1942, Masatepe, Nicaragua), como una de las voces más destacadas de América Latina. Fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990 y ha vinculado su trayectoria, tanto periodística como literaria, a la defensa de la democracia y de los derechos humanos, especialmente en su país, del que tuvo que exiliarse.

De Ramírez, que ha recibido importantes galardones en su trayectoria como el premio Cervantes o el Alfaguara de novela, el jurado ha destacado su obra por ser «una peana construida con unas profundas raíces humanistas».

En el caso de Martin Baron (1954, Florida, EE UU) ha sido director de tres de los principales periódicos estadounidenses ‘The Washington Post’, ‘The Boston Globe’ y ‘The Miami Herald’ el jurado ha subrayado la calidad de su trabajo. Con las tres cabeceras ha logrado 18 premios Pulitzer.

Entre sus logros destaca la histórica investigación de ‘The Boston Globe’ sobre la pederastia en la iglesia o el regreso a la primera línea del periodismo mundial del ‘Washington Post’ bajo su mandato.

De Svetlana Alexiévich (1948), el jurado de los Premios Ortega y Gasset destaca «su excelencia en la aplicación de un método de trabajo que es la historia oral, que con ella ha alcanzado las cotas más altas».

Sus principales obras se basan en centenares de entrevistas enlazadas y estructuradas de tal manera que «son capaces de ofrecer una realidad a la que muchas veces los medios no pueden llegar».

El jurado estaba formado el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian; la consejera delegada Pilar Gil; el director de ‘El País’, Jan Martínez Ahrens, y la defensora del lector del diario, Soledad Alcaide, entre otros.

La ceremonia de entrega se celebrará en el Museu Marítim de Barcelona el próximo lunes 4 lunes de mayo, fecha que coincide con la de la celebración de los 50 años del periódico. JS