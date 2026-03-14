Los países de la UE abogan por prohibir imágenes sexualizadas en la revisión de normas sobre la IA

Bruselas- Los países de la Unión Europea acordaron este viernes una postura común para una propuesta legislativa dirigida a simplificar las normas sobre inteligencia artificial (IA), que incluye prohibir la generación de imágenes sexualizadas no consensuadas o de abuso infantil, entre otras modificaciones.

Los embajadores de los Veintisiete pactaron así la posición del Consejo de la UE, que ahora deberá negociar la norma -que forma parte del paquete de medidas llamado «Omnibus IV’- con el otro colegislador comunitario, el Parlamento Europeo, para que pueda entrada en vigor.

Se trata, en concreto, de dos reglamentos destinados a simplificar el marco legislativo digital de la UE y la aplicación de normas armonizadas sobre IA vigentes desde 2024.



Esta iniciativa responde al objetivo político de «mejorar la competitividad de la UE, reduciendo la carga administrativa de las empresas y creando condiciones más favorables para que operen dentro de la Unión Europea», según informó el Consejo de la UE en un comunicado.



Una de las novedades que el Consejo pide introducir en la propuesta es una nueva disposición que prohíbe prácticas de IA relacionadas con la generación de contenido sexual o íntimo no consensuado o material de abuso sexual infantil.

Pospuesta la aplicación de normas para IA de alto riesgo

La antes citada ley de inteligencia artificial define toda una serie de modelos de IA como sistemas «de alto riesgo», por ejemplo los que usen los bancos para calcular las probabilidades de devolución de un préstamo, los que utilicen las empresas para seleccionar currículos en la contratación de personal o las herramientas para gestionar el tráfico de vehículos.



Otra de las modificaciones clave que piden introducir los Estados miembros en la revisión es el retraso hasta diciembre de 2027 de los estándares técnicos que deberán cumplir estos modelos para respetar los derechos humanos -por ejemplo evitando la discriminación de unas personas frente a otras-, lo que supone año y medio después de la fecha inicialmente prevista.En el caso de sistemas de IA de alto riesgo integrados en productos, la fecha de aplicación de las nuevas normas sería el 2 de agosto de 2028.

La Comisión Europea justificó el retraso en la aplicación de esta parte de la normativa para que las empresas tengan «seguridad jurídica» en un sector tecnológico de rápida evolución, y enmarca también esta revisión en su estrategia de simplificación con la que aspira a reducir la carga burocrática para las empresas.

Entre otras medidas, el Consejo defiende la obligación de que los proveedores registren los sistemas de IA en la base de datos de la UE para sistemas de alto riesgo, incluso cuando consideren que sus sistemas están exentos de esa clasificación.