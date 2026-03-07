Los Óscar estrenan el premio a dirección de casting: compiten ‘O Agente Secreto’ y ‘Hamnet’

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Los responsables del elenco de filmes como ‘Hamnet’, ‘O Agente Secreto’ o ‘One Battle After Another’ serán los primeros en competir por el Óscar a mejor dirección de casting, la categoría que debuta este año en esta gala y que reconoce oficialmente el trabajo detrás de la construcción de un reparto.

En febrero de 2024, la Academia de Hollywood anunció que la 98.ª edición de los Óscar incluiría una nueva categoría, la primera en incorporarse a la competencia desde la creación del premio a la mejor película animada en 2001, cuyo primer ganador fue ‘Shrek’.

Pasos iniciales para reconocer el casting en los Óscar

No obstante, la inclusión de la rama de directores de casting en 2013 supuso ya un avance importante, tras varios años de presiones para reconocer una de las pocas labores esenciales de la producción cinematográfica que carecían de reconocimiento propio dentro de la institución.

Antes de esa fecha, los directores de casting que formaban parte de la Academia no podían votar, por lo que la creación de la rama les permitió participar en la elección de las categorías generales.

Aun así, seguían sin contar con un reconocimiento propio que valorara específicamente su trabajo, algo que finalmente se corrige con la incorporación del premio a la mejor dirección de casting en esta edición.

Pero antes de la creación oficial de la categoría, algunos profesionales de ese ámbito ya habían sido reconocidos por la Academia. El primero fue Lynn Stalmaster, responsable de elencos en películas como ‘First Blood’ (1982), protagonizada por Sylvester Stallone, quien recibió en 2016 un Óscar honorífico por su destacada trayectoria.

Posteriormente, Juliet Taylor obtuvo una estatuilla similar en 2024 por su contribución al cine. Taylor ha sido la mente detrás del reparto de títulos emblemáticos como ‘Sleepless in Seattle’, de Nora Ephron, o ‘Midnight in Paris’, de Woody Allen.

Los primeros nominados

Este galardón, que también será televisado junto a las otras 23 categorías restantes, distinguirá el trabajo de los directores de casting, responsables de concebir y conformar los elencos de una producción. Desde la búsqueda de nuevos talentos hasta la selección de intérpretes consolidados y la construcción de la química entre personajes, un elemento central en la creación cinematográfica.

La Academia evaluará la colaboración significativa con el director y los productores en la selección del elenco, reconociendo este trabajo como una labor creativa fundamental y diferenciándola de una función meramente técnica.

Nina Gold (‘Hamnet’); Jennifer Venditti (‘Marty Supreme’); Cassandra Kulukundis (‘One Battle After Another’); Gabriel Domingues (‘O Agente Secreto’) y Francine Maisler (‘Sinners’) conforman la primera generación de nominados en inaugurar esta categoría.

Los cinco trabajaron en películas que no solo cuentan con intérpretes nominados en las categorías actorales, sino que también aspiran al Óscar a la mejor película, el galardón más destacado de la noche.

El mérito de los aspirantes en 2026

Gold fue responsable del reparto de la nueva cinta de Chloé Zhao, encabezado por Jessie Buckley y Paul Mescal. Venditti, reconocida también por su trabajo en ‘Euphoria’, reunió a intérpretes como Timothée Chalamet, Odessa A’zion y Fran Drescher.

Por su parte, a Kulukundis se le atribuye el elenco de la última película de Paul Thomas Anderson, integrado por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Teyana Taylor, con quien el director ya había colaborado en anteriores producciones.

El brasileño Gabriel Domingues, en tanto, reunió a Wagner Moura, Udo Kier y Gabriel Leone en el más reciente proyecto de Kleber Mendonça Filho.

Finalmente, Francine Maisler, responsable de la selección de elenco en filmes ganadores del Óscar como ‘Birdman’ y ‘The Revenant’, estuvo detrás del reparto de la cinta más nominada en la historia de estos premios, protagonizada por Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld.

Los ganadores de la 98ª edición de los Óscar se darán a conocer el 15 de marzo durante la transmisión en directo de estos premios por ABC y la plataforma Hulu.

‘Sinners’ parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de ‘One Battle After Another’, que opta a 13 galardones.