Los ocho hospitales que no logró concluir quedan sus presupuestos, según presidenta Castro

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro supervisó este lunes los trabajos de construcción del nuevo hospital de Salamá, Olancho y según dijo el mismo tiene un avance del 85 % con recursos presupuestados para terminar la última parte.

Este complejo- que tiene un costo superior a los 1,613 millones de lempiras- forma parte de la infraestructura de sanidad pública en el país.

Esta obra social incluye la construcción de otros hospitales modernos ubicados en Roatán (dos), Ocotepeque, Tocoa, Santa Bárbara y Choluteca que están en ejecución.

Los otros dos hospitales: los de trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa están listos para ser licitados, explicó Castro.

“Que no me vengan a decir que no dejaron dinero, están los recursos dentro del presupuesto que tienen que aprobar para el funcionamiento de este año, para lo que hace falta, para finalizar la construcción y para la compra del resto de equipamiento y el recurso humano”, afirmó.

La titular del Ejecutivo en esta gira fue acompañada por el secretario privado Héctor Manuel Zelaya y el ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, entre otros.

La jefa del gobierno enfatizó que los fondos para terminar éste, y el resto de hospitales, así como su equipo y funcionamiento con el personal necesario “están en el presupuesto de este año”.

De tal forma que “no hay pretextos” para no continuar con la construcción de acuerdo a lo diseñado. El complejo de Salamá atenderá especialmente a los pobladores de los municipios del norte de Olancho que ya no tendrán que venir en busca de salud a Tegucigalpa.

Esta unidad dispondrá de atención de emergencia, consulta externa, hospitalización, servicios quirúrgicos y sala de partos.

Dispondrá de médicos especialistas en las ramas de medicina interna, cirugía, traumatología/ortopedia, pediatría, ginecología y anestesiología.

Además, laboratorio y banco de sangre, medicina transfusional, imagenología, farmacia, central de esterilización, lavandería, dietética, trabajo social, morgue, gestión de residuos, almacén de medicamentos, insumos, materiales y víveres.

El hospital generará empleo a 500 personas de las cuales 56 serán médicos especialistas; 43 médicos generales, 40 licenciadas en enfermería, 80 enfermeras auxiliares y el resto personal administrativo.

El equipamiento médico y no médico está contratado al 100 %. El 30 % del equipo médico está pagado y se encuentra en aduanas. El 70 % que resta ya está adjudicado, pedido y se va a cancelar cuando ingrese al país, de acuerdo a lo informado por el gobierno. JS