“Los nombres ya están dados”: diputada Elvir sobre la elección de autoridades electorales

Tegucigalpa- Influencias políticas ya han dictaminado el proceso de selección para las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), según la diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir.

Elvir aseguró que el proceso debió representar una oportunidad para despolitizar los órganos electorales, sin embargo, afirmó que ya existiría una distribución previamente acordada de los cargos.

“Hay una repartición, ya las cartas están tiradas, ya los nombres están dados y van a quedar aquellos que tienen la bendición de cúpulas de los partidos tradicionales”, expresó.

La congresista también cuestionó la utilidad de las evaluaciones dentro del proceso de selección, como pruebas psicológicas y toxicológicas. Según indicó, estos mecanismos “sirven para perder el tiempo” y no garantizan transparencia.

Además, ratificó que no participó en las reuniones confidenciales donde las diferentes bancadas llegaron a acuerdos, por lo que no podría señalar qué figuras han sido elegidas ya con antelación.

La diputada lamentó la falta de certidumbre en un proceso clave para la institucionalidad democrática del país, que considera ha sido “secuestrado” por las cúpulas de los principales partidos del país. AD