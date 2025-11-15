Los New Orleans Pelicans despiden al técnico Willie Green

Chicago (EEUU) – Los New Orleans Pelicans despidieron este sábado al técnico Willie Green después de comenzar la temporada con diez derrotas en los primeros doce partidos de la NBA, según adelantó la cadena ESPN.

El despido se produce después de la derrota 118-104 sufrida este viernes en casa contra Los Ángeles Lakers de Luka Doncic.

Con Zion Williamson de baja en casi la mitad de los encuentros, los Pelicans comenzaron la campaña con seis derrotas de seis y sus únicos triunfos llegaron, de forma consecutiva, contra Charlotte Hornets y Dallas Mavericks.

James Borrego ejercerá de técnico interino, según las fuentes citadas. EFE