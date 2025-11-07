Los nacionalistas no nos vamos a quedar en Tegucigalpa, destaca diputado Jaar sobre caminata del 8N

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional y galeno, José Jaar señaló este viernes que mediante una caminata que realizará el nacionalismo mañana sábado 8 de noviembre es para pedir elecciones limpias, transparentes, en tranquilidad, en paz, como se merece el pueblo hondureño.

“Las marchas que ha realizado el Partido Nacional han sido muy pacíficas, no nos gusta romper cristales, invadir negocios, manchar paredes. Después de una marcha que realiza el Partido Nacional las calles quedan limpias”, afirmó.

Jaar insistió: “a nosotros no nos gusta perjudicar a la empresa privada, a las personas, a nosotros como buenos hondureños nos encanta decirle al mundo que aquí en Honduras respetamos la paz. Solo es una manifestación para que el mundo entero y el oficialismo sepan que la mayoría de los hondureños pedimos paz».

El diputado dijo que al contrario de la convocatoria de Libertad y Refundación (Libre), que está pidiendo a sus militantes que se movilicen y se queden en la capital, la caminata del nacionalismo es pacífica y después de la misma, cada quien regresa a su casa. “A nosotros el gobierno no nos paga por irnos a quedar dos o tres semanas en Tegucigalpa”, dijo.

«Nosotros no nos vamos a quedar en Tegucigalpa, todos tenemos mucho que hacer en nuestras comunidades, tenemos que trabajar, mantener a nuestra familia, somo amantes del trabajo», resaltó.

En cambio, la marcha programada por el oficialismo para el domingo tiene otros alcances, «estamos casi a tres semanas de que se lleven a cabo las elecciones y esta gente no creo que vayan a caminar en paz, que vayan a llevar las cosas en orden», mencionó.

El llamado a la movilización la realizó el candidato presidencial y presidente del Partido Nacional, Nasry Asfura quien destacó que la misma es para que se respete esa voluntad del pueblo, en defensa de la Constitución. VC