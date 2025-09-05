Los MTV VMAs recordarán a Ozzy Osbourne con un tributo de YUNGBLUD y miembros de Aerosmith

Nueva York – Los premios MTV VMAs homenajearán al cantante fallecido Ozzy Osbourne durante su gala de este domingo, en una actuación en la que Steven Tyler y Joe Perry- miembros del grupo Aerosmith-, YUNGBLUD y Nuno Bettencourt interpretarán algunas de las canciones más emblemáticas del músico.

Según un comunicado, los artistas darán voz sobre el escenario de los VMAs a una mezcla de los temas más icónicos de Osbourne, que murió el pasado julio a causa de un infarto de miocardio a los 76 años.

La organización del evento, que se celebrará este domingo en el UBS Arena de Nueva York, recuerda al británico como «un icono global del rock, cantautor multiplatino y fenómeno de la cultura pop» que logró vender más de 120 millones de álbumes en todo el mundo.

Durante su larga trayectoria en la industria musical, Osbourne ganó cinco premios Grammy y fue incluido en dos ocasiones en el Salón de la Fama del Rock & Roll, la primera de ellas como parte de la banda de heavy Black Sabbath, en 2006, y la segunda como solista, en 2024.

«Ozzy ha dejado una huella imborrable en la historia de la música, con estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el Birmingham Walk of Stars, entre numerosos reconocimientos», subraya el comunicado.

Además, destaca que su relación con la cadena MTV ha «trascendido décadas», ya que Osbourne participó en programas como ‘Headbanger’s Ball’ y ‘Battle for Ozzfest’ y en 2014 fue galardonado con el premio Global Icon Award en los MTV EMAs.

De Steven Tyler y Joe Perry la organización recuerda que formaron parte de la «inigualable» banda de rock Aerosmith, que consiguió vender más de 150 millones de álbumes, mientras que a YUNGBLUD lo describe como «una de las voces más influyentes del panorama musical que fusiona el rock y el punk».

Nuno Bettencourt, por su parte, es guitarrista, cantautor y productor principal de la banda de rock ‘Extreme’, nominada a los premios Grammy. EFE