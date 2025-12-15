Los miembros de nuestro partido no están en la obligación de integrar las mesas de escrutinio especial: Iroshka Elvir

Tegucigalpa – La diputada liberal Iroshka Elvir señaló esta noche que los miembros de su partido no están en la obligación de integrar las mesas de escrutinio especial.

Lo anterior como acción para pedir que se cuenten los votos y no las actas, como se hace durante el escrutinio especial.

Los miembros de nuestro partido no están en la obligación de integrar las mesas de Escrutinio Especial.



Honduras quiere VOTO POR VOTO y hasta que eso suceda debemos seguir firmes luchando por Honduras. — Iroshka Elvir Diputada (@IroshkaElvir) December 15, 2025

“Honduras quiere VOTO POR VOTO y hasta que eso suceda debemos seguir firmes luchando por Honduras”, escribió la diputada en sus redes sociales.

Elvir insistió que “tenemos el tiempo suficiente para hacer este proceso que garantiza la voluntad del pueblo sin dilatar la declaratoria”.

Para este domingo estaba previsto el inicio del escrutinio especial para contar las actas que cuentan con irregularidades.

Cabe señalar que sólo se someterá a escrutinio especial el 5.6 % de la totalidad de las actas de los comicios del 30 de noviembre.