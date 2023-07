Los mercenarios del “Wagner” son un peligro para Putin desde Bielorrusia, también para los Países Bálticos

El líder ruso, Vladimir Putin y detrás, la bandera de Rusia. (Gráfico Pixabay).

Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM), dos experimentados corresponsales que analizan con profundidad lo que pasa en Rusia, en un novedoso formato periodístico. Para “La Tribuna” y “Proceso Digital” en Tegucigalpa. Y para “El País”, en San Pedro Sula (Honduras). Un Mano a mano que arde

AGM: Jacobo, tenemos hoy un análisis muy amplio sobre Rusia, tras el fallido golpe de estado contra el líder ruso, Vladimir Putin. Los “golpistas”, el grupo de mercenarios pro-ruso “Wagner”, unos 50,000, liderado por Yeugney Prigozhin, se han refugiado en el país vecino Bielorrusia, cuyo líder, Alexander Lukashenko, es un amigo fiel de Putin. Esa presencia preocupa en Ucrania, Polonia y los Países Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). ¿Cómo lo ves colega?

El lider del grupo de mercenarios «Wagner», Yeugeny Prigozhin. (Foto Prigozhin-Telegram)..

JG: Lo veo raro debido a que aún no sabemos dónde anda el líder del grupo Wagner y sus soldados mercenarios. El hombre que negoció un arreglo entre Putin y Prigozhin, el presidente de Bielorusia, Alexander Lukashenko, dice que el líder de los “Wagner” está en Rusia, pero no se le ha visto la cara y no sabemos dónde anda. Todo parece apuntar que Putin le está dando la espalda y no extrañaría si trata de deshacerse de Prigozhin, que había tratado infructuosamente de darle un golpe de estado.

AGM: Todos esos países son fronterizos con Bielorrusia y hay que recordar que tanto Polonia, como Letonia y Lituania son miembros de la Alianza Atlántica, por lo tanto, están protegidos por la sombrilla militar de los 29 países de la OTAN. Por eso, el gobierno de Ucrania busca desesperadamente ser miembro, pero Moscú se opone tajantemente.

JG. Es importante que lo logre pero no le será fácil. Ni Suecia ha podido obtener que la acepten para que pueda formar parte de la OTAN debido a la firme y férrea oposición de Turquía, que por cierto es gran aliada de Rusia.

Portada de la revista THE WEEK, preguntándose si Putin sobrevivirá o no la revuelta de Wagner. n.

AGM: Volviendo atrás, ¿Cómo ves como Putin ha sobrevivido ese supuesto golpe? Yo lo veo debilitado y vulnerable. ¿Durará en el Kremlin?

JG: Ese ha sido uno de los atentados de golpe más raros del mundo pues cuando parecía que Prigozhin iba camino a tomar Moscú, él decidió, súbitamente darse la vuelta y regresar a Rostov-on-Don en el sur de Rusia.

Y adonde había llevado a cabo su inesperado ingreso a Rusia donde tomó fácilmente posesión de instalaciones militares y fue recibido en Rostov-on Don, como un héroe en esas zonas del sur del país. Por eso extraño tanto que Prigozhin se echara para atrás.

AMG : No le quitemos atención a Yeugney Prigozhin, no lo perdamos de vista. Dirige un grupo de mercenarios pro-rusos (unos 50,000 en total) con presencia en África (unos 10 países), Libia, Siria y hasta en Venezuela. Le cobra al estado ruso unos mil millones de dólares al año. Y en Ucrania, ese grupo ha sido más efectivo, militarmente, que un desmoralizado ejército regular ruso. Veremos si Putin lo “neutraliza” con una pastilla de cianuro antes que se erija en un futuro rival político. Que ya lo es, a pesar de su fama de criminal de guerra.

Soldados ucranianos: «O NOSOTROS NOS ESTAMOS HACIENDO MAS GRANDES O EL CADA VEZ MAS PEQUEÑO? (Caricatura Cristopher Weyant- Boston Globe).-

JG: Prigozhin tenía como rival al ministro de Defensa, Sergei Shoigú, al que él había acusado de no manejar acertadamente las fuerzas rusas en Ucrania. Y seguramente buscaba que Putin lo sacara del cargo de titular de la Defensa rusa pero todo apunta a que Putin se inclinó más a favor de Shoigú y le está dando la espalda a Prigozhin, si él sigue vivo. Mientras tanto, la policía secreta rusa invadió la oficina y la vivienda del líder de la “Wagner” en San Petersburgo y mostraron por la televisión todo lo que encontraron allí, enormes sumas de dinero, disfraces, una serie de pasaportes con distintos contenidos etc. El haberle mostrado al mundo todo lo que se encontró es una señal clara de que Putin quiere desprestigiar a Prigozhin, como sea.

El compositor aleman Richard Wagner (1813-1883).

AGM: Jacobo, ¿Sabes por qué ese grupo de mercenarios se llama “Wagner”? Dmitry Utkin, un militar ruso jubilado, y Prigozhin le pusieron este nombre en homenaje del compositor alemán Richard Wagner (1813-1883), cuya música veneraban. Igual que el ex líder nazi, Adolfo Hitler.

Utkin, un ex agente de las fuerzas especiales GRU- la inteligencia militar rusa- lleva tatuado en su cuerpo simbología nazi y es famoso por su crueldad con sus enemigos. Putin y Utkin han sido fotografiados juntos.

Me imagino que “La Cabalgata de la Walkiria”, el sublime himno casi militar de Wagner, estaría en sus mentes antes de una batalla.

JG: Yo no tenía la menor idea de la razón por la que los mercenarios trabajaban para una banda militar llamada “Wagner”, que ciertamente no es un nombre ruso. Gracias por aclarar eso.

AGM: De nada. A Prigozhin le quedan pocos días para disfrutar más la solemne música de Wagner. Y a Putin no le gusta ese tipo de música que le recuerda a Hitler.