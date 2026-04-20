Los más pobres no reciben subsidios en los combustibles, señala Dante Mossi

Tegucigalpa – Los más pobres no están siendo suficientemente protegidos con los subsidios en la actual administración y les hacen pagar lo más duro que son los alimentos, ya que no se está subsidiando al queroseno, el más utilizado por los pobres, afirmó este lunes el economista Dante Mossi.

–El expresidente del BCIE recomendó subsidiar el queroseno, el más utilizado por los pobres.

– El presupuesto del 2026 es una “versión inflada” del año anterior, hicieron una pésima tarea en su reformulación, destaca el economista.

El experto señaló que con los actuales precios del petróleo en alza, el gobierno subsidió varios combustibles, pero dejó por fuera al queroseno, el carburante más utilizado por los más pobres de la ciudad y en el campo, ya que para ellos el gas LPG es demasiado caro.

La guerra de la alianza Estados Unidos-Israel atacaron Irán, lo que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo y gas del mundo, provocando el cierre del mismo y con ello disparó el precio del barril a un promedio de 100 dólares.

Mossi, que se desempeñó como expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), indicó que es seguro que nadie en el Gabinete Económico ha cocinado con gas queroseno.

“La gente más pobre está pagando hoy los precios del mercado del queroseno y estamos subsidiando al consumidor de gasolina”, señaló Mossi, que intervinó en el programa Frente a Frente de Televicentro y que conduce Renato Álvarez.

El economista indicó que si a él le tocara subsidiar algún combustible sería el queroseno porque es el consumo de los pobres y no más rico con la gasolina súper, indicando que hay un error en las políticas públicas.

Señaló que el queroseno es el combustible más caro y recordó que en los mercados es utilizado por las mujeres para preparar comidas, señalando que estamos encareciendo los alimentos de la gente más pobre.

Señaló que en segundo lugar subsidiaria al diésel, ya que es el utilizado por el transporte de carga y de pasajeros. Criticó ideas como restringir la circulación, indicando cómo vivirían los taxistas y trabajadores del transporte que trabajan diariamente.

Recordó que el presidente Nasry Asfura señaló que su política era de proteger a los pobres, pero indicó el expresidente del BCIE que no hay subsidios para los pobres y los que existen son a medias, ayudas parciales.

Expresidente Maduro protegió a los pobres

Recordó que en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006) hubo una crisis mundial de los precios del petróleo que esa época el precio pasó de 18 a 28 dólares y que él entonces mandatario le indicó que tenían que preparar algo.

Señaló que en ese momento el exmandatario Maduro apoyó la propuesta de colocar el impuesto más bajo al queroseno para apoyar a los más pobres.

Presupuesto es una versión inflada del 2025

Mossi indicó que analizó el proyecto de presupuesto elaborado por la Secretaría de Finanzas (Sefin)y que fue enviado al Congreso Nacional y afirmó que es más de lo mismo, es “una versión inflada del 2025”.

Señaló el experto, que también fue funcionario de otros organismos financieros internacionales, que está asustado que en el presupuesto se encuentren impuestos de décadas anteriores que no recaudan mucho y se gasta más en cobrarlos de lo que se percibe.

No sé a quién responde este presupuesto, porque al pueblo hondureño no le responde, destacó Mossi, rematando que la reformulación fue un “ejercicio mal hecho y realizado a la carrera”..

Indicó que en lo observado no ve dónde están los recursos para financiar el problema fiscal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el financiamiento de la modernización y construcción de hospitales y carreteras.

Indicó que la ENEE puede pasar de una crisis energética a una crisis financiera, ya que sabe que deben mínimo ocho facturas a los generadores, quienes en estos momentos deben importar bunker y otros combustibles 40 % más caros y deberán acudir a la banca para financiar dichas adquisiciones.

Por ello insistió que los ministros de Finanzas y de Energía, Emilio Hernández Hércules y Eduardo Oviedo García respectivamente, deben acudir al Congreso Nacional a explicar detalladamente dónde están los recursos para atender dichas prioridades nacionales. (PD).