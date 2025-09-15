spot_imgspot_img
Foto del día

Los más pequeños de casa también muestran fervor patrio

Por: Proceso Digital

Una niña vestida como palillona del Liceo Católico Santa María participa en los desfiles patrios del 15 de septiembre por el 204 aniversario de la independencia de Honduras. Proceso Digital

