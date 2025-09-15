Los más pequeños de casa también muestran fervor patrio

Foto del díaLos más pequeños de casa también muestran fervor patrioPor: Proceso Digital15 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Una niña vestida como palillona del Liceo Católico Santa María participa en los desfiles patrios del 15 de septiembre por el 204 aniversario de la independencia de Honduras. Proceso Digital Noticias recientes Ciencia y TecnologíaChatGPT tropieza como un alumno frente a un enigma matemático de 2,400 años PolíticaMagistrado Mario Flores Urrutia asume presidencia del TJE SaludPGR y enfermeras del Hospital Escuela suscriben acuerdo conciliatorio sobre reconocimiento de derechos laborales Liga NacionalMotagua vence al Platense y sube al cuarto lugar del Apertura hondureño PolíticaNasralla se reúne con congresistas de EEUU para dialogar sobre TPS y elecciones generales