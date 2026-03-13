Los macuelizos que pintan de rosa a San Pedro Sula: un legado ambiental que florece desde los años 70

Tegucigalpa- Cada año, para esta temporada cuando los macuelizos florecen y tiñen de rosado las calles, la ciudad de San Pedro Sula revive una historia de visión ambiental que comenzó hace más de cinco décadas y que hoy es considerado uno de los proyectos de arborización más emblemáticos del país.

Detrás de esta iniciativa se encuentra el arquitecto paisajista hondureño Roberto Elvir Zelaya, quien recuerda que todo inició en la década de los años 70 con una idea sencilla pero ambiciosa: llenar de árboles la ciudad industrial de Honduras.

La Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, encabezada por el alcalde Roberto Contreras, realizó un acto de reconocimiento al arquitecto paisajista.

“Empezamos con 500 árboles el primer año y de ahí se creó el vivero municipal. Desde ese vivero se han reproducido miles de árboles que luego se sembraron en distintos puntos de la ciudad”, relató el especialista ambiental.

Con el paso del tiempo, el proyecto creció hasta convertir a San Pedro Sula en un referente nacional e internacional en materia de arborización urbana. Para Elvir Zelaya, ver hoy los macuelizos en plena floración es como regresar al momento en que fueron plantados por primera vez.

“Yo veo los macuelizos como el día en que los sembré”, expresó, al recordar el inicio de una labor que ha transformado el paisaje urbano de la ciudad.

El arquitecto también subrayó que el mérito no es solo suyo, sino de las distintas administraciones municipales que han mantenido y fortalecido el proyecto a lo largo de los años.

“El reconocimiento es extensivo a todos los alcaldes de San Pedro Sula que han participado y han sostenido este proyecto”, afirmó.

El arquitecto paisajista recordó también que la iniciativa de arborización de la ciudad fue clasificada entre los mejores proyectos ambientales a del mundo en los años 90 y le valió reconocimientos en revistas internacionales.

A título personal el arquitecto Elvir Zelaya ha recibido diversos reconocimientos por su aporte, entre ellos premios como Arquitecto Paisajista, destacando su contribución a la protección del medio ambiente y al embellecimiento urbano.

Recientemente, la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, encabezada por el alcalde Roberto Contreras, realizó un acto de reconocimiento al arquitecto paisajista por su legado ambiental y por sembrar un proyecto que hoy forma parte de la identidad de la ciudad.

Los macuelizos, que cada temporada convierten avenidas y parques en corredores de flores rosadas, no solo embellecen la ciudad, sino que también representan un ejemplo de planificación urbana sostenible y compromiso con el medio ambiente que continúa floreciendo generación tras generación en la denominada ciudad de los zorzales. LB