Los letales drones MQ-9 Reapers desplegados en Puerto Rico

Tegucigalpa / Washington – Estados Unidos desplegó nuevas unidades letales a su ya masiva concentración militar cerca de las costas venezolanas, aumentando la presión sobre un ya nervioso régimen de Nicolás Maduro.

+EEUU sigue acumulando una imponente fuerza militar cerca de las costas de Venezuela.

La especializada publicación en temas de defensa Clash Report informó este viernes que Estados Unidos ha movilizado sus temidos drones militares de ataque MQ-9 Reapers, muy temidos en Oriente Medio por su letalidad, ya que son especializados en vigilancia y ataques con misiles, usualmente utilizados para realizar ataques de decapitación.

Los MQ-9 Reapers se encuentran en Puerto Rico, en la base aérea donde se encuentran también los 10 aviones furtivos F-35, la joya militar de la aviación militar estadounidense.

Pero también hay reportes que el temido avión AC-130J Ghostrider, conocido como el “lanza lluvias del infierno”, también fue desplegado en Puerto Rico y parece que tomará parte en la operación contra los cárteles de los Soles y del Tren Aragua, identificados como grupos narcoterroristas por la Casa Blanca.

El AC-130J Ghostrider se encuentra armado con misiles AGM-114 Hellfire guiados por láser.

Clash Report indicó que el desplazamiento ha sido la “mayor demostración de fuerza de Estados Unidos en el Caribe en 30 años”, aunque la operación oficialmente se considera como antinarcóticos, ya que buscan atacar a los cárteles de la droga con asiento en Venezuela.

Washington señala que el Cártel de los Soles está dirigido por el hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, y su segundo en el “chavismo”, Diosdado Cabello, actual ministro del Interior.

La publicación recuerda que ya estas desplegados el grupo anfibio Iwo Jima, con tres buques de asalto anfibio, los destructores Jason Dunham, Gravely y Stockdale, los cruceros Lake Erie y Minneapolis-St Pual, el submarino de propulsión nuclear Newport Newa y el buque de operaciones especiales MV Ocean Trader.

Igualmente se encuentran en los buques de asalto anfibio las naves aéreas Harrierz, Ospreys, Seahawks y acompañados por la 4 mil 500 marines, mientras se encuentra preparada la 82 División Aerotransportada lista para un despliegue rápido. (PD).