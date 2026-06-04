Los Laureles y Concepción continúan en niveles críticos y mantienen alto riesgo hídrico

Tegucigalpa- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó este jueves 4 de junio de 2026 que los embalses de Los Laureles y La Concepción continúan por debajo del 50 % de su capacidad, manteniendo a la capital hondureña en un escenario de alto riesgo hídrico.

De acuerdo con el reporte, el embalse de Los Laureles registra un almacenamiento de 3.848 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 36.63 % de su capacidad total, una cifra que se encuentra por debajo del umbral considerado crítico.

Además, el nivel del embalse se sitúa en 1,019.90 metros sobre el nivel del mar y su planta produce actualmente 450 litros por segundo.

Por su parte, el embalse de La Concepción presenta un almacenamiento de 15.281 millones de metros cúbicos, alcanzando apenas el 42.21 % de su capacidad. El nivel del agua se ubica en 1,140.74 metros sobre el nivel del mar, mientras que la producción y aportes a la planta de tratamiento alcanzan los 1,500 litros por segundo.

El informe señala que ambos reservorios permanecen en la categoría de riesgo alto, ya que sus niveles se encuentran entre el 25 % y el 50 % de almacenamiento. La escala establecida por la UMAPS clasifica como crítico cualquier nivel inferior al 25 %, alto entre 25 % y 50 %, medio entre 50 % y 75 %, y bajo cuando supera el 75 % de capacidad.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de las principales fuentes de abastecimiento de la capital y reiteran la importancia del uso racional del agua, especialmente durante la temporada de alta demanda, para garantizar la disponibilidad del recurso para la población.

El reporte refleja que, aunque ambos embalses continúan aportando agua al sistema de distribución, sus niveles siguen siendo insuficientes para salir de la condición de alerta que enfrenta el Distrito Central. IR