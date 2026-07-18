Los Laureles registra leve recuperación, mientras La Concepción continúa disminuyendo su nivel de agua

Tegucigalpa- Las represas Los Laureles y La Concepción, principales fuentes de abastecimiento de agua para la capital hondureña, presentan comportamientos diferentes en sus niveles de almacenamiento durante esta semana, de acuerdo con el más reciente reporte correspondiente a este sábado.

La represa Los Laureles registró un incremento en su volumen de agua al alcanzar el 41.43 % de su capacidad, lo que representa un aumento de 1.34 % en comparación con la semana anterior, cuando se encontraba en 40.09 %.

Actualmente almacena un volumen de 4.3 millones de metros cúbicos, mantiene un nivel de embalse de 1,021.45 metros sobre el nivel del mar y una producción de 450 litros por segundo.

En contraste, la represa La Concepción continúa reflejando una disminución en sus reservas hídricas. El embalse reporta este sábado un 34.56 % de su capacidad, equivalente a una reducción de 1.02 % respecto al 35.58 % registrado la semana anterior.

Según el informe, La Concepción almacena actualmente 12.5 millones de metros cúbicos de agua, con un nivel de embalse de 1,137.74 metros sobre el nivel del mar, desde donde continúa abasteciendo parte de la demanda de agua potable de Tegucigalpa.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre el comportamiento de ambos embalses, debido a que de ellos depende el suministro de agua para miles de habitantes de la capital.

Asimismo, reiteraron el llamado a la población a hacer un uso racional del recurso, especialmente durante la temporada de variaciones climáticas. IR