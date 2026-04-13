Frase del día

“Los juicios políticos son una farsa, la decisión de culpable y destitución está decidida con anticipación. Están destruyendo la débil institucionalidad del país. Están borrachos de poder”.

Por: Proceso Digital

Hugo Noé Pino • Diputado de Libre

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