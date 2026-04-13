Frase del día“Los juicios políticos son una farsa, la decisión de culpable y destitución está decidida con anticipación. Están destruyendo la débil institucionalidad del país. Están borrachos de poder”.Por: Proceso Digital13 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Hugo Noé Pino • Diputado de Libre Noticias recientes Armando EucedaEl Péndulo y la Plasticina: ¿Hacia una Involución del Estado? Al DíaTrump dice que posiblemente se centre en Cuba una vez solvente la guerra contra Irán EconomíaHonduras, el epicentro energético regional de empresarios latinoamericanos del combustible esta semana Al DíaTrump dice que Irán se ha puesto en contacto con EEUU para una nueva ronda de contactos Ciencia y Tecnología‘Pragmata’ transforma la ciencia ficción con una aventura cooperativa e innovadora