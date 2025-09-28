Los jóvenes: oportunidades y desafíos

José S. Azcona

Los jóvenes representan una parte fundamental de la población en Honduras y su desarrollo es clave para el futuro del país. Sin embargo, enfrentan múltiples desafíos en su acceso a educación de calidad, empleo digno y participación en la sociedad. Para garantizar su bienestar y potenciar su contribución al desarrollo nacional, es necesario implementar estrategias que respondan a sus necesidades y aspiraciones.

Uno de los principales problemas que enfrentan los jóvenes en Honduras es la falta de acceso a una educación de calidad y adaptada a las exigencias del mundo moderno. La deserción escolar sigue siendo alta debido a factores como la pobreza, la inseguridad y la falta de infraestructura adecuada en muchas comunidades. Según datos de la Secretaría de Educación, en 2020 la tasa de deserción escolar a nivel nacional fue del 4.3%, con variaciones significativas entre niveles educativos y departamentos. Además, los modelos educativos tradicionales no siempre ofrecen herramientas prácticas que faciliten la inserción laboral, dejando a muchos jóvenes sin habilidades que les permitan acceder a empleos bien remunerados.

En cuanto al empleo, la oferta laboral para los jóvenes es limitada y, en muchos casos, los trabajos disponibles no ofrecen condiciones dignas ni estabilidad. Según el Boletín Laboral 2024 del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la tasa de desocupación juvenil en 2023 alcanzó el 11.2%, representando a 144,774 jóvenes entre 15 y 29 años sin empleo. La informalidad es común, lo que significa que muchos jóvenes deben desempeñarse en empleos sin protección legal, con bajos salarios y sin acceso a beneficios sociales. Esta situación contribuye a la migración en busca de mejores oportunidades, lo que representa una pérdida de talento para el país.

El sistema educativo debe modernizarse para ofrecer formación acorde a las necesidades del siglo XXI. Es fundamental que la educación no solo se enfoque en conocimientos teóricos, sino que también incluya el desarrollo de habilidades prácticas, pensamiento crítico y competencias digitales. La educación técnica y vocacional debe fortalecerse, brindando opciones para que los jóvenes se capaciten en áreas que tienen alta demanda en el mercado laboral. Además, es esencial garantizar el acceso equitativo a la educación, reduciendo las brechas económicas y geográficas que limitan las oportunidades de muchos jóvenes.

El sector privado y el público deben trabajar juntos para fomentar la creación de empleos formales y bien remunerados. Es necesario incentivar la inversión en sectores estratégicos que puedan generar empleo para la juventud, además de facilitar la inserción laboral a través de programas de capacitación y pasantías. Se debe garantizar que los jóvenes tengan acceso a condiciones laborales justas, con salarios dignos y oportunidades de crecimiento profesional.

El emprendimiento es una alternativa viable para muchos jóvenes, pero requiere apoyo en términos de financiamiento, capacitación y acceso a mercados. Se deben desarrollar políticas que fomenten la cultura emprendedora desde edades tempranas, proporcionando herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar sus ideas de negocio. Además, es importante facilitar el acceso a créditos y financiamiento con condiciones favorables, permitiendo que los jóvenes puedan iniciar y hacer crecer sus emprendimientos sin grandes obstáculos.

Para que los jóvenes se conviertan en agentes de cambio, es esencial fomentar su participación en espacios de toma de decisiones. Se deben crear mecanismos que permitan que sus voces sean escuchadas en el ámbito político, social y económico. El fortalecimiento del liderazgo juvenil y la promoción de la organización comunitaria pueden ayudar a construir una sociedad más equitativa y democrática.

Es fundamental garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a oportunidades, sin importar su género, origen étnico, condición socioeconómica o lugar de residencia. La equidad en la educación, el empleo y la participación social es clave para reducir la desigualdad y construir un futuro más inclusivo. También se deben fortalecer las iniciativas que previenen la discriminación y la violencia, creando ambientes seguros donde los jóvenes puedan desarrollarse plenamente.

El futuro de Honduras depende de su juventud, por lo que es urgente garantizarles un entorno donde puedan desarrollarse plenamente. Mejorar la educación, fomentar el empleo, apoyar el emprendimiento y fortalecer la participación juvenil son claves para construir una sociedad que responda a sus necesidades. Solo a través de políticas integrales y un compromiso conjunto entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil se podrá generar un cambio real que permita a los jóvenes tener un futuro prometedor en su propio país.

Fuentes:

