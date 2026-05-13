Los iraníes despiden a su selección rumbo al Mundial 2026 entre cánticos de “Irán, Irán”

Teherán – Miles de iraníes participaron este miércoles en la ceremonia oficial de despedida de la selección nacional de fútbol de Irán antes de su partida al Mundial 2026 en un acto cargado de simbolismo político y nacionalista en un contexto de guerra con Estados Unidos e Israel.

Los asistentes llenaron la céntrica plaza Enghelab de Teherán, ondeando banderas de la República Islámica y, entre cánticos de “Irán, Irán”, los integrantes de la selección nacional fueron recibidos con entusiasmo antes de subir al escenario junto a responsables de la Federación Iraní de Fútbol.

Durante el evento se presentó oficialmente la nueva camiseta de la selección para el Mundial, diseñada con la imagen del guepardo iraní, símbolo de la identidad futbolística del país en los últimos años y emblema de una especie en peligro de extinción convertida en icono nacional.

Durante la ceremonia, el capitán Ehsan Hajsafi, en representación de jugadores y cuerpo técnico, leyó una carta de compromiso en la que denunció la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y reivindicó el papel de la selección como representante del país en un contexto excepcional.

“Bajo bombardeos y ataques con misiles, hemos trabajado para enaltecer la bandera de nuestro querido Irán en el escenario internacional”, afirmaron en el manifiesto.

Para muchos asistentes, el evento trascendía lo deportivo.

“Hoy no venimos solo a despedir a un equipo de fútbol, sino a acompañar a jóvenes que representan la dignidad nacional en un momento difícil para el país. Serán nuestros soldados en territorio estadounidense”, explicó Reza, un funcionario de 46 años que acudió al evento con su esposa e hijo portando una bandera iraní.

La selección iraní viajará el próximo lunes a Turquía para realizar una concentración de varios días antes de desplazarse a Estados Unidos, donde disputará sus partidos de la fase de grupos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en Los Ángeles y Seattle.

La participación iraní en el Mundial se mantiene, por ahora, según el calendario previsto por la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones: EE.UU., Canadá y México.

Recientemente, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, anunció sus condiciones para la participación de la selección nacional en el Mundial de 2026, exigiendo visados para toda la plantilla y respeto a la República Islámica y sus instituciones.

Esto ocurre ante la posibilidad de que Washington no conceda visado a miembros de la delegación que hayan tenido antecedentes en la Guardia Revolucionaria, considerada por EE.UU. una organización terrorista.

Recientemente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní, pero que no se permitirá el acceso al país a personal técnico de la federación que, según Washington, mantiene vínculos con la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica. JS