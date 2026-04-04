Los investigadores de la inseguridad son los periodistas y no el Estado, reprocha criminólogo

Tegucigalpa – “Si no fuera por el trabajo del periodismo de investigación que hacen los medios de investigación no se sabría de qué muere la gente. Los periodistas están cubriendo un espacio que debería de cubrir el Estado, ellos deberían tener voceros para que ofrezcan detalles de las investigaciones y los medios replicarlas, pero ahorita los investigadores de la criminología mediática son precisamente los periodistas”, expuso el criminólogo Wilfredo Rubio.

El experto abogó para que los métodos de investigación criminal deben de actualizarse al ritmo de las circunstancias.

Sobre las reformas al Código Penal y Procesal Penal anunciadas por las autoridades de Seguridad y el Congreso Nacional para combatir la criminalidad, Rubio explicó que las herramientas jurídicas son como un menú que se puede copiar, pero lo más importante es contar con los ingredientes que en este caso son: la investigación científica confiable, evidencias, protección a testigos y que los procesos sean eficientes.

En torno a declarar grupos terroristas a las organizaciones criminales, señaló que estas teorías datan desde 2011, pero todo tendrá un impacto positivo cuando los capturados sean los correctos y cuando se cuente con buena investigación científica.

Abogó para que se incorpore la tecnología a los procesos de investigación y erradicar los modelos arcaicos con los que todavía cuentan los entes operadores de justicia. JS