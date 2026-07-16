Los humanos somos minoría en Internet

Gabriel Levy

Matthew Prince, director ejecutivo de Cloudflare, confirmó lo que muchos sospechaban: los bots ya generan el 57,5% de las solicitudes de páginas en la red, frente al 42,5% de las personas.

Prince había pronosticado ese cruce para finales de 2027, pero los agentes de inteligencia artificial adelantaron la fecha dieciocho meses.

Por primera vez desde que Tim Berners-Lee imaginó la web, los humanos navegan como visitantes minoritarios en su propia creación.

¿Qué significa habitar una red donde la mayoría de los lectores son máquinas?

El día en que la red cambió de habitantes

Cuando Tim Berners-Lee propuso la World Wide Web en 1989, la describió como un espacio para que las personas compartieran conocimiento entre sí. Sobre esa premisa se construyó todo lo demás: los formularios, las contraseñas, los CAPTCHAs que preguntan si usted es un robot, la publicidad que financia el contenido gratuito.

Durante treinta y cinco años, la arquitectura de internet asumió que del otro lado de la pantalla respiraba alguien.

Esa era terminó. La medición de Cloudflare muestra que las máquinas ya solicitan más páginas que las personas.

El dato confirma una tendencia que Imperva venía documentando: en 2024, el tráfico automatizado alcanzó el 51% del total y superó al humano por primera vez en una década; en 2025 escaló al 53%.

Lo revelador no está en la cifra sino en la causa.

El tráfico de bots creció durante años a un ritmo predecible, empujado por rastreadores de buscadores y por el cibercrimen. El salto reciente tiene otro origen: los agentes de inteligencia artificial, programas que navegan, leen, extraen y actúan en la web por encargo de los modelos que los crearon o de los usuarios que los despachan.

Los nuevos habitantes de la web

Un agente de IA no visita una página como lo hace una persona. La recorre completa en milisegundos y extrae lo que necesita. Luego salta a la siguiente. Algunos recolectan contenido para entrenar los grandes modelos de lenguaje. Otros buscan información en tiempo real para responder la pregunta que alguien le hizo a un chatbot. Los más recientes ejecutan tareas completas: comparan precios, llenan formularios, agendan citas y compran boletos.

Las cifras de Cloudflare dimensionan la estampida. GPTBot, el rastreador de OpenAI, pasó de representar el 4,7% del tráfico de bots verificados en julio de 2024 al 11,7% un año después. ClaudeBot, de Anthropic, subió del 6% a cerca del 10% en el mismo periodo.

ByteSpider, el rastreador de ByteDance, la matriz de TikTok, figura entre los más voraces del planeta. Prince atribuyó el adelanto de su pronóstico al auge de la IA «agéntica», la ola de asistentes autónomos que las grandes tecnológicas lanzaron entre 2025 y 2026.

El fenómeno se retroalimenta. Cada nuevo modelo necesita más datos para entrenarse y cada agente necesita navegar para cumplir su encargo. Las máquinas leen para que otras máquinas escriban, y lo que escriben vuelve a la web, donde otras máquinas lo leerán.

Una economía que se queda sin clics

El problema de fondo es económico. La web abierta funciona con un pacto tácito: los buscadores rastrean el contenido de los editores y, a cambio, les envían visitantes que ven publicidad o pagan suscripciones.

Los agentes de IA rompieron ese pacto. Rastrean miles de páginas y devuelven casi nada.

Cloudflare midió que algunos scrapers de IA extraen decenas de miles de páginas por cada visita que refieren.

Los efectos ya se miden

Un estudio de Ahrefs sobre 300.000 palabras clave encontró que la presencia de un resumen generado por IA en Google reduce en un 58% los clics hacia el primer resultado orgánico.

El Pew Research Center analizó 68.879 búsquedas reales y halló que, cuando aparece un resumen de IA, apenas el 8% de los usuarios hace clic en algún enlace, frente al 15% cuando no aparece. En el sector de noticias, las búsquedas que terminan sin ningún clic saltaron del 56% al 69% en un solo año, según Similarweb.

La respuesta de la industria apenas comienza. Cloudflare lanzó «Pay Per Crawl», un sistema que permite a los editores cobrarles a los agentes de IA por acceder a su contenido, bajo una lógica simple: si las máquinas van a ser los principales lectores, que paguen la entrada. Prince lo resume con optimismo calculado: si los bots financian el contenido, la web puede seguir siendo gratuita para los humanos.

La sombra que no desaparece

Conviene no idealizar el nuevo paisaje. Dentro del tráfico automatizado persiste una franja oscura: Imperva calcula que los bots maliciosos, dedicados al fraude, al robo de credenciales, al acaparamiento de inventario y a la suplantación de usuarios, representan el 40% de todo el tráfico de la red, y que los ataques potenciados con IA que la firma mitiga a diario pasaron de 2 millones a 25 millones en un año. La World Federation of Advertisers estima que el fraude publicitario superó los 50.000 millones de dólares en 2025. América Latina aporta el 15,2% de las transacciones maliciosas de bots del mundo y Brasil ocupa el segundo lugar entre los países más atacados, solo detrás de Estados Unidos.

Pero incluso ese dato refuerza la tesis central: la mayoría del crecimiento reciente no proviene del crimen sino de la automatización legítima. La web se está llenando de máquinas que trabajan, no solo de máquinas que roban.

El caso de la teoría que dejó de ser conspiración

En 2021, la periodista Kaitlyn Tiffany documentó en The Atlantic una idea que circulaba en foros marginales: la «teoría de la internet muerta», según la cual la actividad humana orgánica habría sido reemplazada por bots y contenido automatizado. Durante años, la comunidad tecnológica la trató como folclor digital, una paranoia entretenida sin sustento estadístico.

Las mediciones de 2026 la convirtieron en otra cosa. La internet no está muerta, pero ya no es mayoritariamente humana, y esa distinción importa menos de lo que parece. Cuando usted publica un artículo, la probabilidad de que su primer lector sea una máquina supera a la de que sea una persona. Cuando una marca compra publicidad, buena parte de las impresiones las genera un software. Cuando un buscador responde, cada vez con más frecuencia nadie visita la fuente.

Prince rechaza la versión apocalíptica y argumenta que la IA permite que más personas creen y publiquen que nunca antes. Puede que tenga razón. La pregunta que queda abierta es de diseño institucional: quién financia el conocimiento en una red donde los lectores mayoritarios no ven anuncios, no pagan suscripciones, no comparten enlaces y no sienten gratitud.

En Resumen, Los humanos perdieron la mayoría en internet y los agentes de inteligencia artificial explican el desenlace. Cloudflare sitúa el tráfico automatizado en el 57,5% y los rastreadores de IA duplicaron su participación en apenas un año. El pacto que sostenía la web abierta, rastreo a cambio de visitas, dejó de cumplirse, y modelos como el cobro por rastreo apenas ensayan una salida. La red que fue diseñada para conectar personas hoy conecta, sobre todo, máquinas entre sí. Decidir si esas máquinas pagarán por el conocimiento que consumen definirá quién puede seguir produciéndolo.