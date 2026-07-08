Los hondureños viven con miedo, concuerdan especialistas en segundo día del simposio internacional de la UNAH

Tegucigalpa – Expertos coincidieron que la violencia ha instalado una cultura del miedo en Honduras, que debilita la confianza entre vecinos y la capacidad de las comunidades para responder a los conflictos.

Esto fue discutido en el segundo día del simposio internacional «Construcción de paz comunitaria», organizado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El panel «Muertes violentas en Honduras, causas e impactos comunitarios» reunió a Nancy Zúniga, oficial de Protección de la Niñez de UNICEF, junto a Wilmer Vásquez, director ejecutivo de Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).

También participaron Andrea Paz, coordinadora del Observatorio de Seguridad del Foro de Mujeres por la Vida; y Cristina Alvarado, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», bajo la moderación de Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia.

Al abrir el panel, Migdonia Ayestas recordó que, aunque los homicidios registraron una reducción durante 2025, persisten otras formas de violencia que continúan creciendo.

«Muchas familias están atrapadas por esos grupos criminales organizados que al final no tenemos otra forma más que ver, oír y callar muchas veces, porque ni siquiera denunciamos debajo del miedo a las amenazas», expresó.

«Vivimos con miedo»

Uno de los mensajes que encontró mayor coincidencia entre los panelistas fue que el miedo se ha convertido en una condición permanente para gran parte de la población hondureña.

Nancy Zúñiga afirmó que la violencia comienza desde la infancia y termina moldeando la forma en que las personas se relacionan entre sí.

«Vivimos en un país que aprende la violencia en casa con la violencia doméstica, totalmente tolerada por el sistema y totalmente tolerada por los vecinos», señaló.

La representante de UNICEF sostuvo que el país ha perdido la capacidad de organizarse colectivamente y que el temor se ha instalado en la vida cotidiana.

Agregó que las secuelas emocionales son visibles en comunidades enteras, con personas que sufren ansiedad, estrés y otras afectaciones derivadas de la exposición constante a hechos violentos.

Por ello insistió en que Honduras necesita invertir más en salud mental, prevención y recuperación psicosocial que únicamente en respuestas punitivas.

«La gente en Honduras y la niñez no muere solamente porque fue asesinada; también se muere por falta de medicamentos, por falta de atención en los centros de salud, por hambre y por desnutrición. Esa es violencia», expresó Wilmer Vásquez.

Añadió que la ausencia del Estado facilita que grupos criminales ocupen espacios en las comunidades y recluten a niños y adolescentes.

Wilmer Vásquez, director del Coiproden

– Según el director de Coiproden, la violencia termina deteriorando las relaciones sociales.

«Vivimos con miedo. Lo que pasa a mi alrededor me mantiene completamente alerta y completamente a la defensiva», afirmó.

Según Vásquez, cada homicidio deja una familia destruida y una comunidad con temor permanente, debilitando las redes de apoyo que anteriormente permitían enfrentar las crisis colectivamente.

Mujeres enfrentan formas específicas de violencia

Durante el panel también se analizó el impacto diferenciado que la violencia tiene sobre las mujeres.

Andrea Paz, representante del Movimiento Mujeres por la Vida.

Andrea Paz advirtió que existen retrocesos institucionales en la protección de sus derechos y cuestionó que se minimicen los factores estructurales detrás de los femicidios.

La especialista expresó preocupación por el debate surgido tras la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de femicidio.

Paz señaló que desconocer las causas específicas de la violencia contra las mujeres representa un riesgo para los avances alcanzados en materia de derechos humanos.

Por su parte, Cristina Alvarado sostuvo que la violencia debe entenderse desde una cultura machista históricamente arraigada y desde un modelo social que normaliza las desigualdades.

Directora de la organización feminista «Visitación Padilla», Cristina Alvarado.

La dirigente de Visitación Padilla afirmó que la violencia contra las mujeres responde a relaciones desiguales de poder sostenidas por factores culturales, y por la alta impunidad persistente que impide romper el ciclo de agresiones.

Construcción de paz requiere sanar comunidades

Lejos de limitarse al diagnóstico, los especialistas coincidieron en que la construcción de paz exige reconstruir la confianza entre las personas, fortalecer las comunidades y desarrollar políticas públicas centradas en la prevención.

La oficial de Protección de la Niñez y Género del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Nancy Zúniga

«Tenemos que creer que la paz es posible y que toda forma de violencia es prevenible», afirmó, Zúniga y llamó a abandonar la normalización del castigo en Honduras.

El espacio continuó con la lectura colectiva del texto «Anatomía del agotamiento», una reflexión construida junto a líderes comunitarios y jóvenes voluntarios que retrata el desgaste emocional que viven numerosos barrios hondureños.

Posteriormente se desarrolló el panel «Experiencias de construcción de paz comunitaria: buenas prácticas, lecciones aprendidas y limitaciones», bajo la moderación del coordinador del Área de Paz del IUDPAS, Esteban Ramos.

El panel moderado por el coordinador del Área de Paz del IUDPAS, Esteban Ramos

Al presentar el panel, Ramos explicó que la paz no puede concebirse como una meta que se alcanza de forma definitiva, sino como un proceso permanente de construcción comunitaria.

«La paz no se construye únicamente reduciendo la violencia, sino fortaleciendo las capacidades personales, familiares y los procesos participativos que nacen desde las propias comunidades», afirmó en su intervención el Gerente Nacional Programa Técnico Prevención de Violencias World Visión, Óscar Paz

Paz insistió en que estos obstáculos y criminalidad no deben conducir al pesimismo, sino a fortalecer las iniciativas comunitarias que nacen desde los propios barrios.

A pesar del complejo panorama descrito durante el conversatorio, los participantes coincidieron en que las experiencias desarrolladas en distintos barrios demuestran que la construcción de paz sí es posible cuando las comunidades trabajan mutuamente.

El panel concluyó con un llamado a priorizar procesos de restauración comunitaria desde una perspectiva humana y sentimental, al reconocer que la transformación de los territorios depende tanto de políticas públicas como del compromiso cotidiano de todos. AD