Los hombres creen que son dueños del cuerpo de la mujer y parte de sus posesiones y las matan: Migdonia Ayestas

Tegucigalpa – “La muerte violenta de las mujeres y los femicidios son un gran problema en el país porque los hombres se han acostumbrado a creer que son dueños del cuerpo de la mujer y creen que son parte de sus posesiones y por lo tanto la agreden y la matan” lamentó la titular del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas.

– Violencia contra la mujer deja 112 víctimas mortales en Honduras, según Observatorio de la UNAH

La muerte violenta de las mujeres y los femicidios continúan siendo una de las problemáticas más graves que enfrenta Honduras y esta situación está vinculada a patrones culturales de machismo y control, lo que deriva en actos de violencia extrema que, en muchos casos, terminan en asesinatos, reiteró Ayestas.

De acuerdo con cifras del Observatorio de la Violencia de la UNAH, en lo que va del año se han registrado 112 mujeres víctimas de muerte violenta en el país. El Distrito Central encabeza la lista de zonas con mayor incidencia, seguido por Trujillo y San Pedro Sula.

Ante este panorama, la experta destacó la urgencia de fortalecer las acciones de prevención, intervención y judicialización de los responsables, enviando un mensaje contundente a quienes ejercen violencia contra las mujeres.

Los análisis sobre estos crímenes reflejan niveles alarmantes de saña y odio, evidenciando una preocupante pérdida de los valores de convivencia y respeto dentro de la sociedad hondureña, zanjó.

La madrugada de este martes se registró una nueva víctima en la colonia Betania de Comayagüela, un hecho que confirma la persistencia de esta problemática. Las estadísticas indican que, en promedio, una mujer muere de forma violenta cada 32 horas en Honduras.

Las autoridades y organizaciones sociales insisten en la necesidad de reforzar las políticas de protección, garantizar el acceso a la justicia y promover una cultura de respeto e igualdad para frenar la violencia que continúa cobrando la vida de mujeres en el país. LB