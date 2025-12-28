Los hermanos Lara Orellana serán diputados por el departamento de Cortés

Tegucigalpa – Los hermanos Marlon y Wenceslao Lara Orellana serán diputados e integrarán el próximo Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.

– Marlon Lara lleva tres periodos como diputado en incluso fue vicepresidente del Congreso durante 2010-2014.

Los Lara Orellana salen por la bandera del Partido Liberal en el departamento de Cortés, siendo Marlon el segundo más votado en el norteño departamento con 210 mil 233 marcas, mientras Wenceslao aparece en el puesto 17 (de 20 permitidos) con 206 mil 310 marcas.

Marlon Lara es actual diputado de la República, además fue alcalde de Puerto Cortés en tres periodos (1994-2006) y tuvo un paso de 11 meses como ministro del FHIS en el gobierno del derrocado presidente Manuel Zelaya. Se dice que fue destituido porque ganaba mucha popularidad y eso le molestaba a Mel.

Tiene tres periodos como congresista (2010-2014 / 2014-2018 / 2022-2026) y el que comienza en 2026 será su cuarto mandato. De 2018 a 2022 intentó ser alcalde de San Pedro Sula, pero perdió contra el nacionalista Armando Calidonio.

Además, Marlon Lara es doctor en Química y Farmacia, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y también cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) de Costa Rica.

Igualmente, quiso unirse al Partido Anticorrupción (PAC), que fundó el presentador de televisión Salvador Nasralla, quien le negó la entrada a la institución política por lo que retornó a los liberales donde se volvieron a encontrar en las generales de 2025.

En tanto, Wenceslao Lara, también fue diputado del Partido Liberal en los periodos de 2006 a 2010 y de 2010 a 2014. Este sería su tercer mandato en el Poder Legislativo. JS