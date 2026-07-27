Los hermanos Andrew y Tristan Tate seguirán encarcelados al menos dos semanas más en Miami

Miami – La Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido detalló antes del arresto que decidió procesar a Andrew Tate, de 39 años, por siete cargos adicionales de violación, tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión causante de lesiones corporales y 19 cargos adicionales por delitos «relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema».

A su vez, decidió procesar a Tristan, de 38 años, por un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual.

Según la CPS, los hechos delictivos supuestamente tuvieron lugar entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Pese a la popularidad principalmente de Andrew Tate en Internet, donde suma casi 11 millones de seguidores, fue vetado de plataformas como YouTube, FaceBook, o TikTok por discurso de odio. EFE (AD)