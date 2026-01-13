Los gritos de auxilio por el terremoto de 2001 en El Salvador, sin olvido 25 años después

San Salvador – Cerca del mediodía del 13 de enero de 2001, el crujir de las estructuras dio paso a un breve silencio y antes de que las nubes de polvo terminaran de asentarse, llegaron los gritos de auxilio. 25 años después, El Salvador no olvida uno de los terremotos más potentes de su historia, que dejó casi 1.000 muertos.

Edgar Jhonny Ramos, rescatista de Comandos de Salvamento, corrió ese día hacia los llamados de socorro, que vuelven a su memoria tras más de dos décadas.

Ese sábado, las vibraciones de la tierra vinieron desde el Océano Pacífico, donde la subducción de las placas tectónicas de Cocos y Caribe generaron el terremoto de magnitud 7,6 a 39 kilómetros de profundidad y que cambió la vida de miles de familias salvadoreñas.

Un veterano

Ramos ingresó a Comandos de Salvamento siendo un adolescente y apenas a los 16 años obtuvo su primer carnet de aspirante a socorrista en 1983, cuando el país vivía los años más cruentos de la guerra civil (1980-1992).

Poco antes del sismo, Ramos y un compañero se disponían a comer fuera de la base de Comandos cuando la tierra se movió.

«A almorzar íbamos cuando sucedió el temblor. Nos quedamos parados, vi que el plato de sopa que sirvieron se me cayó en la mesa. Entonces, nos levantamos y corrimos para la base a ver en qué podíamos apoyar», recordó en una conversación con EFE.

Su primera misión era acudir a verificar un edificio en la Zona Rosa, un lugar exclusivo de la capital salvadoreña, pero en el camino los reasignaron y enviaron a la colonia Las Colinas, en la central localidad de Santa Tecla, lugar que se convirtió en el símbolo de la tragedia.

Un alud de tierra de la cordillera El Bálsamo sepultó con toneladas de tierra a más de 200 viviendas de esta colonia de clase media. Las cifras oficiales hablan de unos 600 fallecidos, pero antiguos directivos de la comunidad dicen que su recuento supera las 900 víctimas en este lugar.

Pero este no era el primer terremoto que Ramos atendía como socorrista. El 10 de octubre de 1986, con 16 años, fue testigo de primera mano de los estragos en la capital de un sismo de magnitud 5,6 que dejó más de 1.500 muertos. Recuerda que para atender esta emergencia no contaban con tanta preparación.

Los datos del terremoto

Según cifras oficiales, el terremoto de 2001 dejó 944 fallecidos, 5.565 lesionados y 193 soterrados. Se sumaron 1,3 millones de damnificados y 68.777 evacuaciones. Resultaron 108.261 viviendas destruidas y 169.692 dañadas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó los daños y pérdidas económicas en 1.255 millones de dólares.

Según publicaciones oficiales, el sismo del 13 de enero de 2001 es el segundo sismo de mayor magnitud del que se tienen registro, solo por detrás de uno de 7,9 de 1902.

Rescates indelebles

El socorrista recordó que para 2001, a diferencia de 1986, ya había recibido su primer curso de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas.

«Cuando nosotros llegamos (a Las Colinas) vimos que el escenario era bastante extenso, y que ahí habían muchas personas soterradas. Entonces, vimos algunas personas que estaban allí atrapadas, entre los escombros, que las pudimos sacar», relató.

Uno de los rescates que más recuerda Ramos es el de Sergio Moreno, un músico del entonces reconocido grupo de música tropical Algodón.

«Empezamos a mover escombros, carros y empezamos a sacar esas personas, para llevarlas hacia el hospital. Entonces, nos dieron el aviso de que había una persona (soterrada con vida): era Sergio Moreno», contó.

A Moreno, que en ese momento se volvió un símbolo de esperanza de poder encontrar a más personas con vida, lo salvó un lavadero que evitó que le cayera completamente una pared, pero tenía atrapada su cadera.

«Él nos pedía que, por favor, no lo dejáramos solo», recordó. Tras unas 36 horas bajo tierra, a Moreno lo sacaron con vida, pero falleció en el hospital.

Quince días permanecieron los socorristas en el lugar. Los primeros siete días buscando sobrevivientes y el resto en labores de localización de cuerpos.

Entre los recuerdos duros que lleva Ramos en su memoria están las imágenes de familias que fueron encontradas fundidas en un abrazo en los patios de las casas.

Un mes después, el 13 de febrero, un segundo terremoto golpeó a El Salvador. El sismo de magnitud 6,6 dejó 315 muertos, 3.399 lesionados y 275.013 damnificados. EFE