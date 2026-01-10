Los Globos de Oro, un examen para ‘One Battle After Another’, ‘Sirat’ y ‘The Secret Agent’

​Los Ángeles (EEUU) – La hegemonía de ‘One Battle After Another’, el fenómeno que encabeza las quinielas de esta temporada de premios, se someterá a examen este domingo en los Globos de Oro, en una edición clave para la española ‘Sirat’ y la brasileña ‘The Secret Agent’.

La película de Paul Thomas Anderson lidera las candidaturas de los premios considerados la antesala de los Óscar con 9 nominaciones, seguida del filme noruego ‘Sentimental Value’, con 8; y el suspense de vampiros ‘Sinners’, de Ryan Coogler, que opta a 7 premios.

El camino al podio parece despejado para ‘One Battle After Another’, que se perfila como la favorita a llevarse el galardón de mejor película de comedia o musical en estos premios que en los últimos años se han caracterizado por celebrar el cine de autor.

El apartado lo completan la sofisticación coreana de ‘No Other Choice’, la satírica ‘Bugonia’, la biográfica ‘Blue Moon’, así como el carisma deportivo de ‘Marty Supreme’ y la histórica ‘Nouvelle Vague’.

En la categoría de drama, la prensa especializada apunta a que ‘Hamnet’ parece complicada de superar, más allá de la popularidad que haya logrado alcanzar ‘Sinners’, única capaz de hacer sombra a esta histórica obra de la cineasta Chloé Zhao.

La adaptación cinematográfica de la novela homónima de Maggie O’Farrell compite en esta categoría contra apuestas de calibre internacional como la iraní ‘It Was Just An Accident’, la brasileña ‘The Secret Agent’, la noruega de ‘Sentimental Value’ y la estadounidense ‘Frankenstein’, del mexicano Guillermo del Toro.

Del Toro competirá por el premio a mejor director con Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler, Joachim Trier (‘Sentimental Value’) y Jafar Panahi (‘It Was Just An Accident’), no obstante todas las apuestas recaen sobre Anderson, aunque el iraní también cuenta con fuerza en los pronósticos.

En la categoría de interpretación femenina en comedia o musical, Rose Byrne (‘If I Had Legs I’d Kick You’) figura como una de las favoritas; mientras que en la de drama, Jessie Buckley (‘Hamnet’) parte entre las favoritas tras alzarse con el premio de la Crítica de Hollywood el pasado fin de semana.

Asimismo, la terna a mejor actor en comedia o musical se presenta competitiva, con Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’) a la cabeza de la categoría, que incluye a Jesse Plemons (‘Bugonia’), Lee Byung-Hun (‘No Other Choice’), George Clooney (‘Jay Kelly’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’).

Brasil reescribe su historia y la rave de España retumba en Hollywood

La carrera a mejor actor principal en el apartado de drama promete ser histórica con el brasileño Wagner Moura como el predilecto a ganar por ‘The Secret Agent’ (‘O Agente Secreto’), superando en las quinielas a Michael B. Jordan (‘Sinners’), Jeremy Allen White (‘Springsteen’), Dwayne Johnson (‘The Smashing Machine’), Joel Egerton (‘Train Dreams’) o el actor guatemalteco-estadounidense Óscar Isaac (‘Frankenstein’).

Moura, el primer brasileño nominado en esta categoría, parece estar siguiendo los pasos de su predecesora Fernanda Torres, quien se alzó el año pasado con un Globo de Oro a mejor intérprete femenina de drama por ‘I’m Still Here’ (‘Ainda Estou Aquí’).

La película dirigida por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, que compite en tres apartados, se posiciona como la gran favorita para triunfar también en la categoría de habla no inglesa frente a ‘It Was Just an Accident’, ‘Sentimental Value’, ‘The Voice of Hind’ o ‘Sirat’.

La propuesta española dirigida por el director franco-gallego Oliver Laxe, se presenta con un perfil más discreto en esta carrera por el galardón en este apartado, aunque tratará de hacerse con el reconocimiento a mejor banda sonora, compuesta por Kangding Ray.

Y en tele, Diego Luna

El mexicano Diego Luna pone acento hispano a unos Globos de Oro que destacan esta edición por la diversidad de proyectos extranjeros. Está nominado a mejor actor en una serie de drama por su trabajo en ‘Andor’, en la que es su segunda nominación a los Globos de Oro por este personaje.

‘The White Lotus’, el proyecto televisivo más nominado de esta edición, optará a mejor serie de drama junto a ‘Severance’, ‘The Pitt’, ‘Slow Horses’, ‘Pluribus’ o ‘The Diplomat’; mientras que ‘Only Murders In The Building’, ‘The Bear’, ‘Nobody Wants This’, ‘Abbott Elementary’, The Studio’ y ‘Hacks’ por el de mejor comedia.

Por otro lado, ‘Adolescence’ luchará por alzarse como la mejor miniserie junto a ‘The Beast In Me’, ‘The Girlfriend’, ‘Black Mirror’ y ‘All Her Fault’.

Una de las victorias más proyectadas es la del fenómeno de Netflix ‘KPop Demon Hunters’, tanto en la categoría de largometraje animado como en canción original, ‘Golden’, encabezando el podio. EFE