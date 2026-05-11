Los futbolistas y los árbitros lucirán el mensaje «Unite for Peace» en la fase de grupos

Madrid- Los futbolistas y los árbitros lucirán en sus camisetas el mensaje «Unite for Peace» durante la fase de grupos del próximo Mundial, en el que la FIFA promoverá sus campañas sociales a favor de la unidad, la paz, la educación, la actividad física entre los jóvenes y la lucha contra el racismo.

El organismo anunció este lunes que sus iniciativas «El fútbol une el mundo», «Unidos por la paz», «Unidos por la educación» y «Be Active» potenciarán el mensaje universal de la competición en las pantallas gigantes y en los paneles LED de los 16 estadios, así como con contenidos adicionales y materiales informativos disponibles en internet.

«Las campañas sociales de la FIFA mostrarán la Copa Mundial como un espacio de celebración de la unidad, la diversidad y la pasión compartida. A través de las campañas “El fútbol une el mundo”, “Di no al racismo y “Be Active”, la FIFA quiere aprovechar la capacidad única del fútbol para tender puentes y transmitir mensajes vinculados a la paz, la educación, la lucha contra el racismo y los hábitos de vida saludables», aseguró su presidente, Gianni Infantino.

El dirigente invitó a la comunidad futbolística mundial a sumarse a estas causas, «que van más allá del fútbol y de la propia Copa Mundial de la FIFA», según dijo un mes antes de la inauguración del Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos, por primera vez con 48 selecciones participantes.

La FIFA recordó que «El fútbol une al mundo» es su principal campaña social, que fue presentada durante el anterior Mundial en Catar 2022 y que en esta edición está protagonizada por varios jugadores que participarán en la competición y que refuerza dos mensajes centrales, «Unidos por la paz» y «Unidos por la educación».

El primero invita a unirse y actuar en favor de la paz y se reflejará en la equipación de los jugadores de las 48 asociaciones y el equipo arbitral con el distintivo «Unite for Peace» en la manga de sus camisetas, a la vez que dará visibilidad a iniciativas como el Programa para Refugiados de la Fundación FIFA, desarrollado con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

El segundo, «Unidos por la educación», también estará visible en la vestimenta de los participantes durante los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales y la iniciativa «Di no al racismo», reforzará la postura de tolerancia cero de la FIFA frente al racismo, tanto en el fútbol como en la sociedad.

El lema de esta edición («Escucha, alza la voz y manifiéstate») estará presente en los 104 partidos del Mundial.

Dentro de la campaña «Be active» para promover la actividad física especialmente entre niños y jóvenes, las mascotas oficiales, Maple, Zayu y Clutch, invitarán a los aficionados a sumarse a entrenamientos y del 21 al 25 de mayo la FIFA celebrará una nueva edición de la semana mundial del fútbol dirigida a que los seguidores participen son sus actividades. EFE/ir