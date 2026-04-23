“Los funcionarios le tienen miedo a la transparencia»: Carlos Hernández

Tegucigalpa – El presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, lamentó hoy que los funcionarios, en Honduras, le tienen miedo a la transparencia.

En ese orden, ejemplificó que en temas como la construcción de hospitales en el país nunca se pudo lograr transparencia.

Nunca se pudo tener acceso a la información detallada de la construcción de esos hospitales, comentó.

En los casos de transparencia se trata de erogaciones bastantes grandes, reprochó.

En ese sentido, pidió que se deduzcan las responsabilidades penales correspondientes.

Al respecto, planteó hacer auditorías vinculantes que permitan la deducción de responsabilidades.

Cabe señalar que el ente contralor del Estado –El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)– comunicó en las últimas horas el inicio de pesquisas por las millonarias construcciones de hospitales en Honduras iniciadas en el gobierno de Xiomara Castro.

La construcción de los nosocomios se ha rodeado de denuncias de una escandalosa sobrevaloración, atrasos injustificados, mucha opacidad y recursos no identificados para financiarlos. (RO)