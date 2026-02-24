Los finalistas de los Premios de Periodismo Rey de España se anunciarán este miércoles

Madrid – Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, anunciará este miércoles quiénes son los finalistas de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2026, unos galardones de referencia en el ámbito iberoamericano, dotados con 10.000 euros en cada categoría y a los que concurren esta vez 230 candidaturas de una veintena de países.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

En su 43 edición, el jurado seleccionará a dos finalistas en cada una de las seis categorías entre los 230 trabajos recibidos y de ahí saldrán los ganadores, que se anunciarán el próximo viernes.

Brasil es el país de procedencia de 75 de las candidaturas de esta edición, seguido de España (55), Colombia (28), México (22), Argentina (8), Ecuador (7), Portugal (6), Venezuela y Honduras (3 cada uno), Perú, Estados Unidos y Angola (2 cada uno), y Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Cuba (1 cada uno).

Habrá dos finalistas en cada una de las categorías: Periodismo Medioambiental, Fotografía, Cultural, Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, Narrativo y al Mejor Medio de Comunicación iberoamericano.

Cada una de ellas está dotada con10.000 euros, cantidad que sitúa a estos premios a nivel de los Pulitzer.

En esta edición preside el jurado el director de la Aecid, Antón Leis, y la vicepresidencia la ejerce el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

Junto a ellos forman parte del jurado como vocales Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá); Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México); Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA; Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes; y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

El Premio Internacional Rey de España de Periodismo Narrativo, al que concurren esta vez 81 trabajos, se otorgará a la historia mejor contada, de acuerdo con criterios de calidad, rigor periodístico y riqueza léxica, en formato texto, digital, vídeo o audio, que contribuya al derecho a la información de los ciudadanos y fomente su interés general por el conocimiento.

Un total de 60 trabajos aspiran al Premio de Periodismo Medioambiental, que será para la candidatura que contribuya a la comunicación de comportamientos y modelos de desarrollo sostenible, así como a una mayor cultura socioambiental.

El de Periodismo de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, con 36 candidaturas, será para el mejor trabajo, de acuerdo a los criterios anteriores y en cualquiera de los cuatro formatos, que contribuya a difundir valores relacionados con la educación o el deporte destinados a crear sociedades más justas, cohesionadas y a mejorar la vida de las personas.

En cuanto al Premio de Periodismo Cultural, con 33 trabajos presentados, será para aquel que contribuya a difundir valores relacionados con la cultura o el arte con el objetivo de crear sociedades más informadas y de fomentar el pensamiento creativo y crítico de los individuos.

La mejor fotografía o reportaje gráfico, de los 10 que concurren, que destaque por su particular enfoque y explore todas las posibilidades de este soporte recibirá el galardón de Periodismo de Fotografía.

Finalmente, el jurado otorgará el Premio de Periodismo al Medio de Comunicación de Iberoamérica a aquel medio de entre 10 candidatos que haya sobresalido por su labor informativa y que publique en lengua española -así como en cualquiera de las lenguas del Estado español- o portuguesa. Se considera medio de comunicación al que difunda información en cualquier formato: impreso, digital o audiovisual.

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y Riu Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

Los ganadores se anunciarán el próximo viernes, 27 de febrero, y la entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar. JS