“Los famosos ocho hospitales solo existían en la mente retorcida del gobierno anterior”: Johana Bermúdez

Tegucigalpa – “Los famosos ocho hospitales solo existían en la mente retorcida del gobierno anterior”, expresó hoy la vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez.

La parlamentaria dijo que actualmente la construcción de estos hospitales se encuentra bajo una auditoría profunda.

En este momento esperamos la información tanto del Ministerio Público como del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), declaró a periodistas en Tegucigalpa.

Una vez que se documente y se establezca transparencia en el uso de los fondos se va a avanzar con la construcción de los hospitales, acotó.

En el caso que exista corrupción, las investigaciones deben continuar, afirmó.

En este momento la corrupción es evidente, pero estamos esperando el informe del Ministerio Público y del TSC, expresó.

La Administración anterior destinó 17 mil 691 millones de lempiras para la construcción de ocho hospitales, pero la actual Administración afirma que no existen los ocho hospitales solo seis y de ellos solo uno con avances mayores al 40 % en la construcción. (RO)