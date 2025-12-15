Los eternos rivales Alajuelense y Saprissa jugarán la final del torneo de Costa Rica

San José – El Alajuelense y el Saprissa, eternos rivales en el fútbol de Costa Rica, se enfrentarán en la final del Torneo de Apertura, tras ganar sus respectivos partidos de vuelta de las semifinales disputadas este domingo.

El Alajuelense, del técnico Óscar Ramírez, selló su pase a la final al ganar por 3-0 a Liberia en el estadio el Alejandro Morera Soto, cerrando la semifinal con un global de 4-1.

El centrocampista Celso Borges marcó al minuto 41 y el delantero mexicano Ronaldo Cisneros dos minutos después puso a su equipo arriba. Por su parte, Diego Campos cerró la goleada con un penalti al minuto 93.

Alajuelense fue paciente y efectivo y anuló las opciones del Liberia, que es dirigido por el paraguayo José Saturnino Cardozo, y controló el ritmo del encuentro.

En la otra semifinal, el Saprissa, del entrenador Vladimir Quesada, se impuso por 2-1 al Cartaginés del argentino Andrés Carevic, en el partido de vuelta en el estadio Ricardo Saprissa, para un global de 4-2 y se clasificó a la final ante Alajuelense.

Las anotaciones llegaron gracias a la táctica fija, por medio del delantero Orlando Sinclair al minuto 58 y el ariete Ariel Rodríguez aumentó al minuto 82 desde el punto penal.

El defensa mexicano Jesús Everardo Rubio descontó para los cartagineses al minuto al 94, pero no fue suficiente.

Alajuelense buscará su ansiada copa 31, mientras que Saprissa es el equipo más laureado del país y acumula 40 títulos. JS