Los estudios Paramount ganan el juicio por los derechos de autor de ‘Top Gun: Maverick’

Los Ángeles (EE.UU.) – Los estudios Paramount han ganado la demanda de un caso de infracción de derechos de autor sobre la película ‘Top Gun: Maverick’, presentada por la familia del escritor del artículo que inspiró la primera parte de esa cinta protagonizada por Tom Cruise, informaron este lunes medios especializados como The Hollywood Reporter.

Percy Anderson, juez de distrito de California, desestimó el caso el viernes alegando que varios elementos de la secuela de ‘Top Gun’, incluidos los personajes y los diálogos, son «en gran medida distintos» al artículo ‘Top Guns’ del periodista israelí Ehud Yonay, publicado en 1983 en California Magazine.

La demanda hacia los estudios había sido presentada en junio de 2022 en la corte federal del estado de California por los herederos de los derechos del artículo en el que se inspiró el argumento de la primera parte de la película, estrenada en 1986.

La denuncia afirmaba que la cinta original acreditó la historia y se ajustó a los derechos de autor y señalaba que Paramount no debía haber rodado la segunda parte, ‘Top gun: Maverick’ (2022), sin haber solicitado los permisos adecuados de nuevo.

No obstante, Anderson dictaminó el 5 de abril que los detalles específicos en los que tenían similitudes la cinta de Cruise y el artículo de Yonay no estaban protegidos por la ley de derechos de autor y que se trataban de «temas de almacenamiento no protegidos», como «los lazos que se forman en el servicio militar» o «el amor por volar».

También detalló que los personajes de la historia original de Yonay no podían ser protegidos por la ley de derechos de autor al tratarse de personas reales.

El juez además desestimó la demanda por incumplimiento de contrato por la negativa de Paramount a acreditar a Yonay en la película, argumentando que los estudios no estaban obligados a hacerlo porque la secuela se había llevado a cabo de forma «independiente» de los derechos cedidos a Paramount.

‘Top Gun: Maverick’ se convirtió en la película más taquillera de toda la carrera de Tom Cruise en EE.UU., donde amasó más de 290 millones de dólares en sus primeras dos semanas de exhibición. En la taquilla internacional, superó los 1.495 millones de dólares en 2022. EFE

(vc)