Los diputados sólo hablan de parrandas, fútbol negocios y maquillajes, revela congresista suplente

Tegucigalpa – El diputado Hernán Guevara reveló este domingo que en el Congreso Nacional los legisladores se dedican a hablar de fútbol, negocios y maquillajes.

El congresista suplente del Partido Nacional por el departamento de La Paz contó que durante las reuniones escucha a las diputadas mujeres conversar sobre maquillajes.

Añadió que mientras los diputados hombres sólo se dedican a hablar de temas como fútbol, negocios y mujeres.

Guevara comentó que es la primera ocasión que es diputado y que cuando entró al hemiciclo se encontró con un concepto distinto del término “padres de la patria”.

“Me fui a encontrar con un grupo de mujeres que hablan de uñas, pinturas, maquillaje, pelo y parrandas; lo mismo que los varones que hablan de fútbol, negocios y de mujeres; nada que ver relacionado con nuestro país”, aseveró.

Manifestó que él presentó una moción en el Congreso Nacional para que no se les pagara a los diputados que no asistieran a sesiones legislativas, pero que no tuvo eco en este poder del Estado.

Guevara comentó que su iniciativa estuco enfocada en adquirir equipos con el presupuesto del Congreso Nacional para control de asistencia.

En ese sentido, clamó a la población hondureña a que piense de la mejor manera a quienes quieren que lo representen en el Congreso Nacional y se dedique a legislar.

Sostuvo que un Congreso Nacional puede ser eficiente con la cantidad existente de diputados que se dedican a asistir a las sesiones y presentar iniciativas a favor de la población.

Recalcó que no es suficiente si el congresista solo se presente a las sesiones legislativas, debe debatir los temas de país y presentar iniciativas. AG