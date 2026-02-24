Los Detroit Lions jugarán en Múnich en la temporada 2026 de la NFL

Redacción Deportes – Los Detroit Lions fueron anunciados este martes como uno de los equipos que disputará en Múnich (Alemania) un partido de la temporada regular 2026 de la NFL.

«Estamos encantados de jugar a nivel internacional, y específicamente en Múnich, para la temporada 2026. Como organización, hemos invertido mucho en el mercado alemán y estamos entusiasmados de jugar ante nuestra apasionada afición en este país», afirmó Rod Wood, presidente de los Lions.

Este partido, a efectuarse en el Allianz Arena, formará parte del récord de nueve juegos fuera de Estados Unidos que la NFL realizará en este año.

Será la primera vez que los Lions juegan en Alemania y la tercera que actúan fuera de territorio estadounidense.

Antes lo hicieron en la temporada 2014, cuando vencieron 22-21 a los Atlanta Falcons en el estadio de Wembley, en Londres, misma sede en la que un año después perdieron 45-10 contra los Kansas City Chiefs.

El rival de Detroit será dado a conocer en próximas semanas.

Amon-Ra St. Brown, receptor estelar de Detroit fue uno de los jugadores más entusiasmados con la noticia debido a sus raíces alemanas; su madre, Miriam Steyer, es originaria de Leverkusen.

«Desde que llegué a la liga, siempre he soñado con jugar un partido en Alemania, el país natal de mi madre. Ahora es una realidad», señaló el receptor.

Para St. Brown, esta visita permitirá a los Lions conectar con una de las aficiones de más rápido crecimiento con la NFL en el mundo.

«He estado ahí, he visto los campamentos de fútbol americano, siento que hay un gran apoyo y una conexión inmediata de su gente con los Lions; eso es inspirador. Vamos a mostrar el fútbol americano de Detroit a nivel internacional», subrayó Amon-Ra.

Alexander Steinforth, director general de la NFL Alemania puntualizó que este país es uno de los mercados con mayor proyección para la liga en el mundo.

«Alemania sigue siendo un mercado clave para el crecimiento internacional de la NFL, con la mayor base de aficionados de Europa. Nos entusiasma dar la bienvenida a los Detroit Lions para el partido de la NFL Múnich 2026. Será una increíble experiencia», concluyó Steinforth.

Además de Múnich, para este año están confirmados partidos de la NFL en Madrid, México, Río de Janeiro, Melbourne, París y tres juegos en Londres. EFE