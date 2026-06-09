Los desafíos en salud demandan transformación desde la raíz

Tegucigalpa (Proceso Digital / Por Aarón Dubón) – La reducción de la mora quirúrgica se ha convertido en una de las principales banderas del Gobierno de Honduras para intentar mejorar la atención en salud. A través de mensajes en redes oficiales, la Presidencia asegura que existen avances en la realización de cirugías y en el abastecimiento de medicamentos, dos áreas históricamente golpeadas por la precariedad.

Según la versión gubernamental, los hospitales y centros asistenciales reportan un 75 % de abastecimiento de medicamentos, un nivel que —según el Ejecutivo— permitiría mejorar el acceso a tratamientos y la atención a los pacientes. Además, se destaca que 197 pacientes han sido operados en hospitales privados como parte del plan de emergencia sanitaria.

“Más cirugías, más medicamentos y más atención para la población”, señala uno de los mensajes oficiales. Sin embargo, mientras el gobierno subraya avances, distintos sectores cuestionan el alcance real de estas medidas y advierten que los problemas estructurales del sistema sanitario siguen intactos.

El presidente y ministro de Salud, Nasry Asfura.

Un plan con resultados iniciales, pero con dudas

Dentro de la estrategia gubernamental, el presidente Nasry Asfura afirmó que ya se han realizado 233 intervenciones quirúrgicas en la primera fase del plan. También anunció la creación de un fideicomiso de salud que incluirá un call center para localizar a pacientes pendientes, coordinar evaluaciones médicas y agilizar los procesos previos a cirugía.

“Este call center, el trabajo es localizar a la persona, llamarla donde se debe de presentar para que se haga sus estudios… para después seguir con la operación quirúrgica”, explicó el mandatario.

El Gobierno sostiene que este mecanismo permitirá centralizar cirugías, evaluaciones y medicamentos, con el fin de reducir tiempos de espera.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence.

Limitaciones operativas y un sistema heredado en crisis

Aunque el Ejecutivo afirma que el plan ya genera resultados, el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, reconoce que la mora quirúrgica sigue siendo significativa. “Una es la lista de pacientes que están en espera de una operación y las otras son las personas que llevan más de 90 días aguardando su cirugía”, dijo.

Midence señaló que la inoperatividad de quirófanos, fallas administrativas y la incorporación constante de nuevos pacientes alimentan la mora. Recordó que la administración Asfura recibió un sistema sanitario en condiciones críticas: quirófanos dañados o inservibles, escasez de medicamentos “hasta llegar a la falta del cuadro básico e incluso el elemental algodón”, y una red de distribución que provocó el vencimiento de medicamentos almacenados.

Aun así, aseguró que se están priorizando casos de pacientes que han esperado uno o dos años por una cirugía, y destacó avances en Islas de la Bahía, donde —según el Gobierno— la mora se ha reducido considerablemente.

El sistema sanitario público y su permanente crisis.

Hospital San Felipe: un repunte en productividad

El Hospital General San Felipe reportó 1,843 procedimientos quirúrgicos entre abril y mayo de 2026, de los cuales 1,415 fueron cirugías mayores y 428 menores. Solo en mayo se realizaron 1,223 intervenciones, un incremento significativo que, según las autoridades, contribuye a disminuir los tiempos de espera.

Sociedad civil: avances parciales, desafío persistente

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reconoce algunos avances, pero advierte que el desafío sigue siendo enorme. Su directora de Salud, Blanca Munguía, señaló que más de 6 mil hondureños continúan en mora quirúrgica y que el total de pacientes pendientes supera los 12 mil casos.

“Sigue siendo un desafío porque hay que trabajar en la respuesta a esta brecha y atender a estos pacientes pendientes olvidados”, afirmó.

Para la ASJ, el problema no se resolverá únicamente aumentando cirugías: se requiere fortalecer infraestructura, ampliar salas quirúrgicas y mejorar la capacidad de respuesta del sistema. “De lo contrario estaríamos caminando en el mismo punto sin resolver el problema de salud”, advirtió.

El titular del CMH, Samuel Santos.

Colegio Médico: la emergencia no cambió la realidad

El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, sostiene que la mora quirúrgica no ha disminuido desde enero, cuando inició el actual gobierno. Asegura que la declaratoria de emergencia sanitaria no produjo cambios significativos.

“Esto continúa igual, falta de cirugías, medicinas, insumos… ya se perdió el primer trimestre del año en discusión y en anuncios”, reprochó, pese al sostenido esquema de paros laborales que los médicos han sostenido afectando a los pacientes y en defensa de sus reclamos gremiales.

Santos cuestiona que la emergencia se aprobara sin presupuesto suficiente y pide priorizar la contratación de personal, inversión en infraestructura y atención primaria. “La salud no puede verse como un negocio, sino como un pilar del desarrollo humano”, afirmó.

Denuncias desde los hospitales: casos que alimentan la mora

Las críticas también provienen del personal médico. El ortopeda del Hospital Santa Teresa de Comayagua, Fredy Portillo, denunció que algunos pacientes con fracturas urgentes están siendo enviados a consulta externa para ser programados como cirugías electivas.

“El paciente no fue operado y lo mandaron a su casa, indicándole que regresara en 30 días… aquí lo importante parece ser generar mora quirúrgica”, cuestionó.

Relató el caso de un paciente que llegó a emergencia el mismo día de la fractura, pero fue incluido en una programación diferida.

Blanca Munguía, de ASJ.

Un reto que sigue abierto

La mora quirúrgica continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de salud hondureño. Aunque el Gobierno asegura avances en cirugías, abastecimiento de medicamentos e infraestructura, las deficiencias estructurales persisten y la “pesada crisis heredada” sigue condicionando la respuesta estatal.

La construcción de hospitales, los nuevos mecanismos administrativos y las alianzas con el sector privado forman parte de la estrategia oficial. Pero la falta de información completa, las críticas sobre la ejecución de recursos y las denuncias de pacientes que han esperado años mantienen abierto el debate sobre si las medidas actuales serán suficientes para resolver un problema que afecta a miles de hondureños que aún esperan una cirugía. (AD).