Los demócratas, tras el discurso: con Trump en el cargo hubiésemos perdido la Guerra Fría

Washington.- La senadora demócrata Elissa Slotkin aseguró este martes en su réplica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si él hubiera estado en el cargo durante la Guerra Fría, el bando estadounidense habría perdido.

«Como niña de la Guerra Fría, estoy agradecida de que estuviera Ronald Reagan (1981-1989) y no Trump en el cargo en la década de los 80. Trump habría perdido la Guerra Fría. Las acciones de Donald Trump sugieren que, en el fondo, no cree que seamos una nación excepcional. Está claro que no cree que debamos liderar el mundo», dijo Slotkin cuando el republicano acabó su discurso ante una sesión conjunta del Congreso, tras casi dos horas.

La senadora, que fue la encargada de los demócratas para este cometido, se centró principalmente en la política exterior y en la guerra comercial que el mandatario ha comenzado contra México y Canadá.

«Necesitamos amigos en todos los rincones, nuestra seguridad depende de ello», apuntó.

Slotkin, quien forma parte del Capitolio desde 2019, ha trabajado en la CIA y formó parte de los gabinetes del expresidente republicano George Bush (2001-2009) y del demócrata Barack Obama (2009-2017).

La demócrata acusó a Trump de creer en «la idea de acercarse a dictadores como Vladimir Putin y dar patadas en los dientes a nuestros amigos, como los canadienses».

«Esa escena en el Despacho Oval no fue solo un mal episodio de telerrealidad, resumía el enfoque de Trump hacia el mundo», señaló en relación al choque que protagonizaron Trump y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca ante la prensa el pasado.

Además, cargó contra Trump por la guerra comercial en la que ha metido a Estados Unidos tras imponer aranceles del 25 % a México y a Canadá y otros del 20 % a China.

«Sus primas y recetas costarán más porque las matemáticas de sus propuestas no funcionan sin ir por la asistencia sanitaria», afirmó al respecto.

«El presidente Trump está tratando de entregar un regalo sin precedentes a sus amigos multimillonarios», declaró. EFE/ir