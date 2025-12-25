spot_img
Foto del día

Los cristianos celebran el día de Navidad en toda la India

Por: EFE

Cristianos indios encienden velas tras asistir a las oraciones matutinas del día de Navidad en la iglesia basílica de Santa María en Bangalore, India, el 25 de diciembre de 2025. EFE/JAGADEESH NV

