Los colombianos Juanes, Shakira, Maluma y Manuel Turizo destacan en los estrenos musicales

Miami (EEUU) – El talento de Colombia encabeza los estrenos musicales en español de esta semana, con el lanzamiento del nuevo álbum de Juanes, el dueto de Shakira con el reguetonero Beéle, y la colaboración entre Manuel Turizo y Maluma.

La lista de la música hispana de la semana la completan los cantantes mexicanos Carlos Rivera y Christian Nodal, así como los españoles Bad Gyal y Álvaro de Luna.

Igualmente el puertorriqueño Draco Rosa estrena ‘Montserrat’, mientras en la música urbana se presentó ‘La Liga Femenina’, un disco de 19 canciones de reguetón, hip hop y trap liderado por Ivy Queen y La Mala Rodríguez.

‘JuanesTeban’, uno de «los más anticipados»

Juanes lanzó ‘JuanesTeban’, el decimosegundo álbum de su carrera y «uno de los álbumes latinos más anticipados de 2026», según la revista Rolling Stone. En el disco de 16 canciones destaca el sencillo ‘Timelapse de sol’, un tema para enamorados en colaboración con la banda venezolana Rawayana.

‘Algo’ de Shakira con ritmos de Barranquilla

Shakira presentó ‘Algo tú’ en su concierto gratuito de esta semana en el Zócalo de Ciudad de México, con un récord de 400.000 personas, quienes escucharon por primera vez esta colaboración con Beéle, también originario de Barranquilla, por lo que el nuevo tema tiene instrumentos y ritmos asociados a la tierra natal de ambos.

Manuel Turizo y Maluma honran la «sensualidad» caribeña

Dos estrellas urbanas de Colombia, Manuel Turizo y Maluma, se unen en ‘Apambichao’, en referencia a una variante más lenta y cadenciosa del merengue dominicano conocida como pambiche. Los cantantes afirman que es un homenaje a Colombia y a este «ritmo íntimo y envolvente que se baila muy cerca».

Carlos Rivera da «vida a México»

El mexicano Carlos Rivera estrena ‘¡Vida México!’, álbum que rinde tributo a sus raíces en 16 temas, que incluye los sencillos ‘Sin despedida’ con Alejandro Fernández y una versión especial junto a Natalia Lafourcade de ‘Recuérdame’ tema de la banda sonora de la película animada sobre el Día de Muertos ‘Coco’.

Nodal presenta un nuevo himno para los «despechados»

El exponente del regional mexicano Christian Nodal presenta un «himno para los despechados», quienes sufren por amor, al lanzar ‘Incompatibles’, tema sobre una despedida amorosa que transita entre una balada pop y el «mariacheño», subgénero que mezcla el mariachi y el ritmo norteño promovido por el intérprete.

Bad Gyal se pone ‘Más cara’

La cantautora española Bad Gyal presentó en Miami su nuevo álbum ‘Más cara’, el segundo de su carrera y un proyecto que define como «un regalo» para su yo adolescente, con profundas raíces en los sonidos del Caribe. El disco fusiona en 19 canciones ritmos como reguetón, R&B, dancehall, merengue house y shatta jamaicano.

Álvaro de Luna se muestra más «directo»

El también español Álvaro de Luna anuncia una etapa «más honesta y definida» con ‘Dime donde estás’, sencillo de su próximo disco ‘Azulejos’, que saldrá después del verano. El sevillano la promueve como una canción de «pop rock anglo sólida, directa y contundente».

Draco Rosa lanza ‘Montserrat’

El cantautor puertorriqueño Draco Rosa estrenó el sencillo ‘Montserrat’, el primer adelanto de su próximo álbum ‘Olas de luz’, una canción de rock alternativo con influencias de pop y ritmos latinos, interpretada junto a su banda y con el sonido de Phantom Vox.

‘La Liga Femenina’ del género urbano latino

Las cantantes Ivy Queen, de Puerto Rico, y La Mala Rodríguez, de España, encabezan ‘La Liga Femenina’, el primer álbum de colaboraciones íntegramente femenino dentro de la música urbana latina, que reúne 19 canciones interpretadas por artistas de distintas generaciones y países, con ritmos de reguetón, hip hop y trap. JS