Los cinco muertos en Sulaco son miembros de la banda “El Cartel del Diablo”, confirma la Policía

Tegucigalpa – El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Wilber Mayes confirmó este viernes que los cinco hombres ejecutados en Sulaco, Yoro, eran miembros de la banda “El Cartel del Diablo” y que fueron ultimados por bandas rivales en una clara lucha de territorios.

– Uno de los líderes de la banda criminal es identificado como Esteban Rodas.

Sobre esta quinta masacre de este año ocurrida este viernes en la aldea El Espino en Sulaco, Yoro, donde murieron cinco personas del sexo masculino, el portavoz señaló que se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales.

Confirmó que los cinco muertos eran miembros de la banda ‘El Cartel del Diablo’, una estructura criminal que mantiene en zozobra a los pobladores de la zona.

La banda ‘El Cartel del Diablo’ se dedica a múltiples hechos delictivos, como narcotráfico, extorsión, sicariato, homicidios, entre otros flagelos.

Según Mayes, “ese día producto de la intervención que maneja la Policía Nacional en este lugar se enfrentaron, entonces huyeron del sector y se enfrentaron con otra estructura criminal que también se encuentra en sectores montañosos y debido a ello es que aparecen ejecutadas estas cinco personas”.

Atribuyó el escenario de homicidios múltiples a la pelea de territorios y a que la Policía les está quitando el rango de operacionalidad en ese sector del norte de Honduras.

Sobre la intervención focalizada anunciada por el nuevo ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, el oficial Mayes aseguró que en la mayoría de estas 30 zonas violentas se ha logrado contener el crimen. “Estos grupos mutan y se expanden a otros sitios, producto de eso es que se están encontrando entre ellos mismos, lo que provoca enfrentamientos”, refirió. JS