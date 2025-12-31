Los cinco meses del despliegue militar de EEUU en el Caribe que preocupan a Venezuela

Caracas – Después de duplicar, en agosto pasado, la recompensa contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusa de narcotráfico, Estados Unidos anunció un despliegue militar en aguas internacionales del Caribe, próximas al país suramericano, que ha calentado la relación entre Caracas y Washington.

La movilización aeronaval ha servido de marco para el bombardeado de más de 30 lanchas presuntamente involucradas con el narcotráfico y la incautación de barcos petroleros sancionados como parte de una operación que la Casa Blanca defiende como una acción antidrogas, pero que Caracas denuncia como una «amenaza» para un «cambio de régimen».

A continuación una cronología de los hechos más importantes de la nueva tensión entre ambos países:

AGOSTO

07 agosto.- La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa contra Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo durante el primer Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

08 agosto.- El presidente Trump autoriza el uso de la fuerza militar contra carteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas.

19 agosto.- EE.UU. inicia un despliegue militar en el Caribe, frente a las costas venezolanas, con unos 4.000 efectivos, buques y aeronaves.

22 agosto.- El Gobierno estadounidense declara organización terrorista al denominado ‘Cartel de los Soles’, al que relaciona directamente con el poder político en Venezuela, designación que le permite acciones militares extraterritoriales. Además, el Departamento del Tesoro impone sanciones a familiares y personas cercanas a Maduro.

23 agosto.- El mandatario venezolano denuncia que EE.UU. busca un «cambio de régimen».

25 agosto.- El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, anuncia la movilización de 15.000 efectivos en los estados Zulia y Táchira (oeste), ambos fronterizos con Colombia, para proteger la zona. El despliegue militar venezolano se fue extendiendo en todo el territorio con el pasar de los días.

SEPTIEMBRE

2 septiembre.- EE.UU. informa del primer ataque de fuerzas estadounidenses contra una embarcación en el Caribe, a la que acusa de estar vinculada con el narcotráfico.

5 septiembre.- La Administración de Trump comunica el retiro de Colombia, cuyo presidente es aliado de Maduro, de la lista de países plenamente cooperantes en la lucha antidrogas.

11 septiembre.- Maduro anuncia el «Plan Independencia 200» con miles de efectivos para la preparación y el adiestramiento de milicianos y cuerpos combatientes que defiendan el país.

19 septiembre.- Cuba, que depende principalmente del petroleo venezolano, expresa su preocupación por un eventual ataque de EE.UU. contra Venezuela.

20 septiembre.- Trump dice que las fuerzas de su país hundieron otra embarcación vinculada al narcotráfico.

OCTUBRE

27 octubre.- Venezuela suspende todos los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago, luego de la llegada a la isla de un destructor de la Armada estadounidense para llevar a cabo unos ejercicios militares que consideró como «amenaza».

30 octubre.- Se realiza una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la escalada en el Caribe.

31 octubre.- El alto comisionado de la ONU para DD.HH., Volker Türk, acusa a EE.UU. de violar el derecho internacional y pide frenar los ataques a embarcaciones.

NOVIEMBRE

16 noviembre.- Llega al Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de combate.

14 noviembre.- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anuncia la operación ‘Lanza del Sur’, dentro de la lucha antidrogas de EE.UU. Entre el 18 y 22 de noviembre, los Gobiernos de México, Brasil y Colombia se ofrecen como mediadores entre Caracas y Washington. Irán y Rusia llaman al diálogo.

21 noviembre.- EE.UU. emite su primera alerta a la aviación civil para no sobrevolar el espacio aéreo venezolano, al advertir de riesgos para la seguridad aérea en el contexto del despliegue militar.

22 noviembre.- Aerolíneas internacionales comienzan a suspender vuelos desde y hacia Venezuela. A la fecha solo operan compañías nacionales y la panameña Copa desde Maracaibo (fronterizo con Colombia).

DICIEMBRE

02 diciembre.- El gobernante estadounidense afirma que «pronto» podrían comenzar ataques contra carteles dentro del territorio venezolano.

03 diciembre.- Maduro revela que habló por teléfono con Trump.

06 diciembre.- Trump confirma que habló con Maduro. No trascienden detalles de la conversación.

09 diciembre.- El Parlamento de Venezuela denuncia el acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional.

10 diciembre.- Ceremonia del Premio Nobel de la Paz, anunciado para la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien logró salir de Venezuela dos días después con la promesa de volver.

Este mismo día, escaló la tensión en el Caribe con la confiscación por parte de EE.UU. de un buque petrolero que salió de Venezuela.

18 diciembre.- El Comando Sur difunde un video de otro ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental y el número de fallecidos asciende a más de cien.

24 diciembre.- Se informa de la confiscación de otro buque petrolero.

26 diciembre.- Trump anuncia la destrucción de una «gran instalación» dentro de su campaña contra el narcotráfico liderada, según él, por Venezuela, aunque sin aclarar dónde se produjo el ataque.

29 de diciembre.- La cadena CNN informa en exclusiva que el ataque lo realizó la CIA con un dron, y que la acometida afectó a un puerto en territorio venezolano empleado por el Tren de Aragua que en ese momento estaba vacío, por lo que nadie falleció en la operación. JS