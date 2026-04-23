Los cinco fugados de la cárcel de Olanchito ya fueron recapturados, informa el INP

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó la tarde de este miércoles que fueron recapturados los cinco privados de libertad que se habían fugado el pasado 20 de abril del Centro Penitenciario de Olanchito, en el departamento de Yoro, norte de Honduras.

A través de un comunicado oficial, la institución detalló que la operación fue posible gracias a la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el Sistema Nacional de Emergencias 911 y agentes penitenciarios, quienes ejecutaron acciones estratégicas de búsqueda, rastreo y localización en distintos sectores.

El INP también destacó la colaboración de la ciudadanía, señalando que el suministro de información oportuna fue clave para fortalecer las labores operativas y lograr la recaptura en un tiempo considerado oportuno.

De igual forma, el INP señaló que continúan con un proceso de investigación interna para esclarecer cómo se produjo la fuga, deducir responsabilidades y reforzar los mecanismos de control y seguridad en los centros penales del país. JS