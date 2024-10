‘Los Chapitos’ en conversaciones con Fiscalía de EEUU para posible acuerdo de culpabilidad

Nueva York – Los hermanos mexicanos Ovidio y Joaquín Guzmán, acusados de narcotráfico al igual que su padre ‘el Chapo’ Guzmán, que cumple cadena perpetua en EE.UU., están en conversaciones con la Fiscalía federal en Chicago, pero se desconocen las condiciones, según confirmó este lunes su defensa.

Un acuerdo de estos dos hermanos, conocidos como ‘los Chapitos’, con la Fiscalía implicaría declararse culpables y cooperar con las autoridades a cambio de reducción de su condena, como ya han hecho otros narcotraficantes que han enfrentado la justicia en Estados Unidos. Algunos ya han salido de prisión.

Ovidio Guzmán, extraditado a EE.UU. en septiembre del 2023 y conocido como ‘el Ratón’, acudió este lunes a una audiencia en un tribual federal en Chicago, que se prolongó durante 15 minutos, como parte del proceso en su contra con miras a un juicio en caso de no alcanzarse un acuerdo previo de culpabilidad.

El 23 de julio de este año, dos días antes de que su hermano Joaquín llegara a EE.UU. acompañado de Ismael ‘el mayo’ Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa junto con su padre Joaquín ‘el Chapo’, Guzmán Loera, su nombre dejó de aparecer en la lista de presos federales, sin que se supiera de su paradero.

Poco después, se conoció que continuaba bajo custodia de las autoridades y hoy reapareció, con su uniforme naranja de presidiario, para personarse en la audiencia, en la que trascendió que él y su hermano menor ya negocian un acuerdo.

El fiscal Andrew Erskine dijo a la jueza Sharon Johnson Coleman que ambas partes estaban en conversaciones preliminares para “resolver este caso antes del juicio” y que esperaban tener más información sobre un posible acuerdo en la próxima audiencia en enero, según señalan los medios.

Su abogado Jeffrey Lichtman, que también defiende a su hermano Joaquín y defendió a su padre, admitió por primera vez que ‘los Chapitos’, que lideran el Cartel de Sinaloa tras el arresto y convicción de su progenitor, están en conversaciones con el Gobierno estadounidense, representado por la Fiscalía.

Ovidio Guzmán, de 34 años, está acusado de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a Estados Unidos, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego, de los que se declaró no culpable.

Mientras que su hermano Joaquín, de 38 años, fue acusado de narcotráfico, blanqueo de dinero y violaciones a la ley de armas, delitos por los que también se declaró no culpable.

En la audiencia de hoy, Ovidio, que contó con la asistencia de un intérprete, dijo a la jueza que no había conflicto en que Lichtman lo defendiera al mismo tiempo que a su hermano.

Mientras un hermano no testifique contra el otro no hay conflicto en que él los represente a ambos, aclaró más tarde el abogado a los periodistas y aseguró que hasta ahora, el Gobierno no ha presentado objeciones.

Aunque no quedó establecido que los casos de ‘los Chapitos’ se reunirán en un solo, la jueza citó a los hermanos conjuntamente para la próxima audiencia que fijó para el próximo 7 de enero a las 11 de la mañana.

Lichtman señaló en un aparte con periodistas tras la audiencia que sus defendidos permanecen bajo custodia estadounidense y que trasladarlos de prisión en Chicago obedecía a un asunto de seguridad

También aclaró que las negociaciones apenas están comenzando. JS