Los bombarderos de EEUU empiezan a usar las bases británicas para misiones «defensivas»

Londres – Los bombarderos estadounidenses llegados en las últimas horas a la base de la RAF de Fairford (suroeste de Inglaterra) han empezado a operar desde allí en misiones defensivas, informó este sábado el ministerio de Defensa.

Un portavoz dijo que Estados Unidos utiliza las bases en «operaciones defensivas específicas para evitar que Irán dispare misiles hacia la región» del golfo Pérsico y ponga en riesgo vidas de ciudadanos británicos.

El ministerio también indicó que varios cazas Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica sobrevuelan actualmente Jordania, Catar y Chipre para proteger el espacio aéreo.

El viernes llegó a RAF Fairford el Rockwell B-1 Lancer, un avión estratégico supersónico estadounidense que puede transportar hasta 24 misiles de crucero, tras lo cual el sábado aterrizaron al menos otros tres bombarderos.

Además de esa base en Inglaterra, el Gobierno británico puso a disposición de la Fuera Aérea de Estados Unidos otra base en la isla de Diego García en el océano Índico.

Aunque el Reino Unido no participa formalmente en los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán iniciados el pasado sábado, el primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó el 1 de marzo el uso de bases de la RAF para destruir en origen misiles iraníes dirigidos a países donde hubiera intereses y ciudadanos británicos. JS