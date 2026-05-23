Los bolsones y la soberanía pendiente

Por Alma Adler

Nahuaterique no es una anécdota fronteriza. Es una advertencia. Honduras ganó esos territorios en el terreno del derecho internacional; ahora debe ganarlos en el terreno más difícil: la vida cotidiana de su gente.



La reciente escena de una ministra de Educación de El Salvador, vestida con indumentaria militar y detenida en la frontera hondureña mientras pretendía entregar material escolar en los antiguos bolsones, podría parecer un incidente menor. No lo es. Allí se vio algo más inquietante: donde el Estado llega tarde, otros intentan llegar primero. No fue una invasión en sentido clásico, ni una simple entrega de útiles. Fue una operación presentada como ayuda escolar, pero cargada de cámaras, símbolos oficiales y cálculo político, sobre un territorio jurídicamente hondureño, todavía marcado por ausencias, ambigüedades y lealtades cruzadas.



En las fronteras olvidadas, la soberanía no se pierde de golpe. Se diluye poco a poco, en gestos ajenos que se vuelven costumbre, hasta que el mapa dice una cosa y la vida cotidiana dice otra. Por eso Honduras hizo bien en exigir respeto a sus procedimientos. Ningún funcionario extranjero, menos aun exhibiendo signos militares, puede ingresar a territorio nacional como si la frontera fuera una cortesía administrativa. Lo que se puso a prueba no fue la paciencia de una garita, sino la autoridad misma del Estado.



La pregunta de fondo, sin embargo, no es solo por qué El Salvador intentó ingresar de esa manera. La pregunta es por qué, treinta y cuatro años después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, una comunidad hondureña sigue siendo lo bastante vulnerable como para que otro Estado se presente ante ella como proveedor de escuela, asistencia, identidad y futuro.



El Salvador arrastra una presión territorial que su geografía no resuelve. En 1969, esa tensión terminó en guerra bajo el detonante visible de un partido de fútbol; una de sus causas profundas estaba en las decenas de miles de campesinos salvadoreños asentados en suelo hondureño, buscando la tierra que su país no podía darles. El Tratado de Paz de 1980 cerró el conflicto, pero no borró la presión. Hoy, la figura de Morazán y la fraternidad centroamericana, tantas veces invocadas en la retórica, reaparecen en forma de ayuda escolar en la frontera. El viejo ideal de la unión centroamericana reaparece entonces deformado: ya no se mueve el mojón; se trabaja la lealtad.

El fallo de 1992 resolvió jurídicamente la controversia, pero el derecho no construye caminos, no abre centros de salud, no ordena mercados ni genera arraigo. Ahí comienza la soberanía pendiente.



Actualmente, la vida de muchas de estas comunidades sigue mirando hacia El Salvador. Las cosechas se comercializan al otro lado, muchas veces comprometidas antes de la siembra, y las familias buscan atención médica donde encuentran respuesta, no donde el expediente dice que deberían encontrarla. Un agricultor no vende donde está el laudo; vende donde le compran el grano. Una madre no busca auxilio donde está inscrita la frontera; lo busca donde alguien le abre una puerta.



La presencia salvadoreña no empezó con una ministra. Sería ingenuo creerlo. Empieza con el comprador que llega antes de la cosecha, con la clínica más cercana, con el comercio que organiza la vida, con la escuela que promete continuidad. Empieza mucho antes de que el Estado hondureño aparezca con una patrulla, una nota de protesta o una declaración solemne.



La soberanía contemporánea ya no es solo la posesión de un territorio. Esa fue la soberanía del mapa, del mojón y del expediente. Hoy se mide por la capacidad de un Estado para integrar sus periferias, ordenar su economía local y construir pertenencia allí donde la distancia vuelve frágil la ciudadanía. Un Estado no es soberano porque una sentencia le reconozca la tierra, sino cuando esa tierra deja de sentirse al margen.



Honduras necesita algo más que una protesta diplomática. Necesita Estado: caminos, centros de salud, escuelas, mercados agrícolas, crédito, seguridad y continuidad. No basta con impedir que otro Estado cruce la línea si el abandono ya convirtió a los propios habitantes en destinatarios naturales de otra autoridad.



Honduras ganó los bolsones en La Haya. Ahora debe ganarlos donde realmente se decide la nación: en la vida concreta de su gente. Porque un Estado que solo aparece para impedir que otro entre, pero no para acompañar a los suyos, no ejerce soberanía. Apenas administra la frontera de su propia ausencia.