Los bienes, sociedades mercantiles, vehículos y cuentas de Magdaleno Meza y su esposa pasan a poder del Estado

Tegucigalpa- El Ministerio Público logró un fallo de comiso definitivo, al declararse “Con Lugar” la solicitud de privación definitiva del dominio sobre 25 bienes muebles e inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles y cuentas bancarias inscritas a favor de los extintos Magdaleno Meza Fúnez (conocido como Nery Orlando López Sanabria) y su esposa Erika Julissa Bandy García.

La sentencia de comiso definitivo que logró la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio (SCDLAPD) de la FESCCO es sobre tres bienes inmuebles, tres vehículos, ocho sociedades mercantiles y 11 productos financieros.

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A raíz de las investigaciones de este caso se acreditó que los titulares de derecho Magdaleno Meza Fúnez, Erika Julissa Bandy, José Santos Mejía Laínez y Maximiliano Echeverría, no ejercían una actividad comercial legalmente constituida, oficio o profesión que les permitiera justificar los montos de las cuentas bancarias, así como la adquisición de bienes inmuebles y joyas valorados en más de nueve millones de lempiras.

Asimismo, la información recopilada por detectives de la DLCN se establece que los titulares de derecho manejaron fuertes cantidades de dinero, con las cuales realizaron significativas inversiones en bienes, sociedades mercantiles y negocios, constituyéndose un alto perfil económico, en el que no se ha logrado identificar el origen licito del capital inicial para la inversión.

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De igual manera que al momento que fueron detenidos y acusados por lavado de activos se les encontraron fuertes cantidades de dinero, armas, oro, joyas y libretas llevaban anotaciones de todas sus operaciones, compras de bienes, pagos de impuestos, pagos de planilla de empleados e información de toda la documentación de sus bienes. IR