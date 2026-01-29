Los beneficios netos de Tesla cayeron un 46 % en 2025 hasta 3,794 millones de dólares

Washington – Los beneficios netos de Tesla cayeron un 46 % en 2025 y se situaron en 3,794 millones de dólares con la reducción de un 10 % de sus ingresos por la venta de automóviles, informó este miércoles el fabricante de vehículos eléctricos.

Tesla señaló que en 2025 sus ingresos por la venta de automóviles ascendieron a 69.526 millones de dólares. Con la venta de sistemas de almacenamiento de energía, servicios y otras fuentes, los ingresos de la compañía se situaron en 94,827 millones de dólares, un 3 % menos que el año anterior.

De igual forma, el beneficio operativo se redujo un 38 %, a 4,355 millones de dólares, el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado se redujo a 14,596 millones, -9 %, con un margen del 15.4 %, frente al 16.4 % de 2024.

En el último trimestre, el beneficio neto bajó un 61 % interanual, hasta 840 millones de dólares. En el mismo periodo, sus ingresos por la venta de automóviles descendieron un 11 %, hasta 17.693 millones.

En 2025, la producción de Tesla cayó un 7 %, a 1,654,667 vehículos, y las ventas un 9 %, a 1.636.129 unidades, lo que supone la primera caída anual de ventas de su historia.

Del total producido, solo 53,900 unidades correspondieron a los modelos Semi (camión), Model X, Model S y Cybertruck (camioneta). El resto, 1,600,767, fueron Model 3 y Model Y.

Durante una teleconferencia con analistas para presentar los resultados, el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, anunció que la empresa dejará de producir los Model X y Model S en el primer trimestre de 2026.

«Es el momento de poner punto final a los programas de Model S y Model X de forma honorable. Porque estamos moviéndonos hacia una futuro basado en la autonomía», explicó.

Musk añadió que la planta de Fremont donde se producen los dos modelos será utilizada para producir el robot Optimus, del que dijo será capaz de contribuir de forma significativa al Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos.

De hecho, Musk dijo que la combinación de inteligencia artificial y robótica creará «una increíble era de abundancia», un futuro de «ingresos universales elevados» en el que todo el mundo podrá tener todo lo que quiera, a la vez que el medio ambiente «es fenomenal».

«Estoy abierto a otras ideas, pero suena como el mejor futuro que uno podría imaginar», añadió el empresario conocido por realizar predicciones que no se cumplen.

A pesar de las elevadas expectativas que Musk puso en el robot Optimus, también reconoció que las unidades que están operativas en las plantas de Tesla no realizan ninguna labor significativa y que están simplemente «aprendiendo».

La compañía también indicó que prevé aumentar la producción del camión Semi y lanzar el Cybercab (su taxi autónomo) en la primera mitad de 2026. Tesla también confirmó que está preparando el inicio de la producción del nuevo Roadster, su deportivo biplaza, para este mismo año.

Tesla también anunció que el 16 de enero llegó a un acuerdo para invertir 2,000 millones de dólares en xAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por Musk.

El empresario advirtió que en 2026 Tesla realizará fuertes inversiones de hasta 20,000 millones de dólares para la puesta en marcha de seis nuevas plantas de producción y el aumento de la producción de Optimus.

De cara al medio plazo, Musk dijo que es «existencial» que Tesla produzca sus propios chips de inteligencia artificial (IA) y memoria.

«Necesitamos tener más capacidad de fabricación en EEUU en caso de que los chips no lleguen por cualquiera que sea la razón. Es existencial para Tesla porque Optimus es inútil sin un chip de IA», señaló.

Y terminó señalando que muchas compañías están minimizando los riesgos geopolíticos.

«Yo soy más paranoide», declaró para añadir a continuación que «vamos a ser paranoides y asegurarnos de que podemos seguir fabricando baterías y robots y chips de IA sin importar lo que pase». EFE