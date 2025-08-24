Los ataques de Salvini a Macron incomodan al Gobierno italiano

Roma – Las últimas críticas lanzadas al presidente francés Emmanuel Macron por parte del vicepresidente italiano Matteo Salvini han incomodado en el seno de la coalición de Gobierno de Giorgia Meloni, en medio de contactos internacionales para buscar una salida a la guerra de Ucrania.

El líder ultraderechista italiano había criticado la propuesta de Macron de desplegar tropas europeas en Ucrania: «Vete tú, si quieres. Te pones el casco y un chaleco, tomas un fusil y vas. Que se callen los bombarderos y belicistas», atacó recientemente.

Las palabras del italiano, socio de la ultraderechista francesa Marine Le Pen, suscitaron las quejas de París y la convocatoria de la embajadora italiana, Emanuela D’Alessandro, para que diera explicaciones.

Sin embargo el sábado por la tarde Salvini se reafirmó en sus declaraciones ante los medios: «Macrón es un poco susceptible. No era un insulto. ¿Hay alguien dispuesto a mandar a su hijo a combatir en Rusia? Que Macron se ponga el casco y vaya», insistió.

Y hoy su partido, la Liga, le respaldó con un comunicado: «Con total firmeza, calma, gentileza y sentido común reiteramos: no a soldados italianos combatiendo en Ucrania o Rusia. No a ejércitos europeos y deudas europeas para comprar armas», escribió.

No obstante este ataque ha irritado a la coalición derechista de la primera ministra Meloni, solo una semana después de que sentarse con Macron y otros líderes europeos en una reunión sobre Ucrania en la Casa Blanca ante el presidente estadounidense Donald Trump.

Meloni y su partido, Hermanos de Italia, guardan silencio, pero la reacción ha llegado del tercer partido en la coalición, Forza Italia, pues su líder, Antonio Tajani, es el ministro de Exteriores.

«Yo siempre uso un tono calmado. Cabe recordar que, en política, cuenta más la fuerza de las ideas que la violencia de las palabras», ha comentado hoy ante la prensa Tajani, con cierto tono de reproche.

Desde su partido han defendido que «la política exterior italiana compete a la primera ministra y al ministro de Exteriores» y avanzado que el encontronazo «no cambiará la amistad con Francia».

«Somos aliados de París y seguiremos siéndolo», ha zanjado la vicesecretaria de FI, Deborah Bergamini.

Además Tajani telefoneó en la tarde del sábado a su homólogo galo, Jean-Noel Barrot, en la víspera de una videoconferencia sobre Ucrania del G7, para defender el apoyo de Roma «a un proceso que derive en una negociación política y diplomática» sobre Ucrania.

«La coordinación con Alemania y Francia dentro de la Unión Europea es decisiva», tranquilizó el jefe de la diplomacia italiana a su colega francés y al alemán, Johann Wadephul.

Los ataques de Salvini también han disgustado en el partido Noi Moderati, que también apoya a la coalición gubernamental. «En su lugar yo no habría usado jamás esa expresión», ha opinado este domingo su líder, Maurizio Lupi, en ‘Il Corriere della Sera’.

Pero además han indignado a la principal fuerza de la oposición. La líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, ha denunciado que sus «diatribas» contra Macron «avergüenza al país».

«Las diatribas de Salvini no solo ponen en apuros al Gobierno, con Tajani y Meloni que reivindican su peso en la política exterior, sino que avergüenzan a todo el país. Italia tiene una gran tradición diplomática y este Gobierno sigue demostrando que no está a la altura», ha denunciado la secretaria demócrata. EFE