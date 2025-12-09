Los astronautas de la Shenzhou-21 completan primera serie de actividades extravehiculares

Pekín – La tripulación de la Shenzhou-21 a bordo de la estación espacial china, la Tiangong, completó con éxito la primera serie de actividades extravehiculares de su misión, informó este martes la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA, por sus siglas en inglés).

Las maniobras culminaron a las 18:45 horas de Pekín (10:45 GMT) de este martes tras unas ocho horas de actividades extravehiculares, indicó el organismo en un comunicado.

Los astronautas completaron «con éxito» tareas como la inspección y fotografía de las ventanas del módulo de retorno de la nave Shenzhou-20, la instalación de dispositivos de protección contra desechos espaciales en la estación espacial y la sustitución de la cubierta multicapa del adaptador de control térmico.

«El comandante de misión, Zhang Lu, ha vuelto a caminar por el espacio después de dos años y medio, mientras que Wu Fei se convierte en el astronauta más joven de China (32 años) en realizar una actividad extravehicular hasta la fecha», señaló la CMSA.

Según la entidad, la misión tripulada de la Shenzhou-21 tiene previsto realizar más actividades extravehiculares, llevará a cabo experimentos científicos y pruebas tecnológicas y, «dependiendo de la situación», los astronautas emprenderán «medidas de protección» para la ventana dañada de la Shenzhou-20.

Esta primera serie de paseos espaciales de la Shenzhou-21 tuvo lugar después de las complicaciones de la Shenzhou-20.

La tripulación de dicha misión debía regresar a la Tierra desde la estación espacial con su propia cápsula, pero técnicos del programa espacial detectaron microfisuras en el cristal de una de sus ventanas, probablemente causadas por impactos de basura espacial.

La Shenzhou-20, que no puede usarse para retornos a la Tierra, continuará en órbita realizando experimentos, según las autoridades, que aseguraron que la respuesta a la contingencia permitió verificar el sistema de «reserva en rodaje» del programa tripulado, que mantiene siempre una nave preparada como repuesto.

China ha reforzado su programa espacial en los últimos años con misiones como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la Tianwen-1, además de la construcción de la Tiangong, que podría convertirse en la única plataforma habitada en órbita baja cuando la Estación Espacial Internacional complete su retirada. EFE