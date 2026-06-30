Los árbitros que juegan

Por Alma Adler

No basta cambiar el software electoral si el hardware del poder sigue intacto.

Cada cuatro años Honduras celebra elecciones. Y cada cuatro años se repite el mismo ritual: promesas de transparencia, tecnología renovada, mesas ciudadanas. Luego, el desenlace previsible: actas disputadas, resultados tardíos, funcionarios que explican cuando ya no importa y una ciudadanía que debe creer antes de poder verificar. La pregunta elemental se formula pocas veces: ¿por qué quienes disputan el poder siguen administrando el proceso que decide quién lo obtiene?

No es una pregunta técnica. Es la pregunta política.

Honduras vuelve a anunciar una reforma electoral: segunda vuelta presidencial, ciudadanización de mesas, voto electrónico, ampliación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de tres a cinco consejeros. El inventario es extenso. Lo decisivo está por verse: cuánto poder están dispuestos a ceder quienes aprobarán los cambios. Cinco consejeros pueden significar mayor pluralidad o simplemente una mesa más grande para repartir cuotas. La tecnología puede acelerar resultados o esconder la opacidad dentro de un programa que pocos controlan. Una reforma no se mide por los artículos que modifica, sino por el poder que se atreve a desalojar.

Porque también se reforma para conservar.

En 2025, la ciudadanía cumplió. Las mesas funcionaron, los votos se contaron, las actas permitieron reconstruir el resultado. El problema no estuvo abajo, donde votaba el país. Estuvo arriba, donde los partidos disputaban el control del proceso. La página de resultados colapsó bajo el peso de una institución que llegó al día electoral con presupuesto tardío, proveedores externos y conflictos irresueltos entre sus propios miembros. No fue solo un fracaso tecnológico: fue el resultado de una institución creada para contener la desconfianza partidaria que terminó reproduciéndola.

El árbitro ya no está por encima del juego: está dentro de la cancha, con silbato y camiseta.

Otros países han ensayado salidas distintas. Costa Rica blindó constitucionalmente su autoridad electoral y la separó del reparto partidario. México desarrolló un servicio profesional electoral que acota la intervención política en áreas técnicas. Colombia demostró que publicar actas y actualizar resultados con rapidez reduce el espacio de la sospecha. Ningún modelo es perfecto. Todos dejan, sin embargo, una lección: quien compite no debe arbitrar.

Honduras debería ir más lejos. Lo que sigue es ficción política: una arquitectura que este país no construirá en el corto plazo porque los mismos que deberían aprobarla son quienes más perderían con ella. Se escribe de todas formas. Nombrar con exactitud lo que no existe es la única forma honesta de medir lo que falta.

Un Poder Electoral Civil, autónomo y permanente. Los partidos tendrían acceso a todo y control sobre nada: fiscales, actas, auditorías, recursos. Lo único que perderían sería aquello que nunca debieron poseer: la administración del árbitro. Sus directivos llegarían por concurso, no por negociación; su presupuesto sería plurianual, blindado de regateos anuales; cada acta se publicaría de forma inmediata. Ningún partido inconforme ni proveedor privado podría apagar la noche electoral. La ciudadanía tendría acción pública para objetar nombramientos y exigir remociones. Quien no practica la democracia dentro de su partido no puede reclamar el derecho de administrarla fuera de él.

¿Aprobarán los partidos una reforma que les retire el control electoral? Probablemente no. El poder acepta cambiar las reglas mientras conserve la mano que las aplica. Tal vez aumenten los consejeros, compren nueva tecnología y presenten como transformación otra distribución de puestos.

Honduras tendrá entonces una reforma electoral. Los partidos conservarán las elecciones.

Había que escribirlo de todas formas. No porque ocurra mañana, sino porque fija el punto exacto del problema: Honduras no desconfía de sus votantes; desconfía de quienes administran su voto. Mientras el árbitro siga perteneciendo a los jugadores, toda reforma será apenas una ceremonia de renovación del mismo control.

